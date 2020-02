Döbeln: Kronzeugin bringt Kosovaren vors Schöffengericht

Döbeln

Sie dealte mit Crystal-Meth im großen Stil. Aber im April 2016 flog sie endgültig auf und gestand bereits bei der Polizei umfassend, nannte Abnehmer und Strukturen der Drogenkriminalität. Das hat bereits etlichen Leuten Haftstrafen eingebracht und beschäftigt die Justiz offenbar noch immer.

Urteil rechtskräftig

Davon zeugte neulich ein Prozess im Amtsgericht Döbeln. Ein Kosovare war angeklagt, 20 Mal von der Endzwanzigerin Crystal gekauft zu haben, darunter auch nicht geringe Mengen. Nun stand er deswegen vor dem Schöffengericht, das die Anklage wegen der Drogenverbrechen gegen den Mann verhandelte. Der Angeklagte räumte die Tatvorwürfe ein. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Gesamtstrafe von einem Jahr Haft, in die es die Geldstrafe aus einer früheren Verurteilung einbezog. Der Kosovare muss nicht ins Gefängnis, das Gericht setzte die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung aus. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Drei Jahre Haft für Kronzeugin

Die Endzwanzigerin war umsonst mit der Grünen Minna vom Chemnitzer Frauengefängnis nach Döbeln gekommen, brauchte nicht mehr als Zeugin auszusagen. Sie hatte die 6. Große Strafkammer des Landgerichtes Chemnitz im Oktober 2017 zu drei Jahren Haft verurteilt. Das war die Strafe für den Besitz nicht geringer Mengen Crystals und gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, im Prinzip für Taten, die einfach nachzuweisen waren.

In Zäschütz klickten die Handschellen

Am 11. November 2015 zog sie die Polizei mit einem Renault am Autohof „Heiterer Blick“ aus dem Verkehr, weil dort falsche Kennzeichen dran waren. Aber das war das nicht das einzige Problem, das die Frau damals hatte. Sie hatte außerdem 28 Gramm Crystal dabei. Der Fahrer des Wagens gab damals, wohl auf Druck aus der Szene, wahrheitswidrig an, dass das sein Stoff sei. Darum kam die Frau aus der Untersuchungshaft frei. Aber ein paar ein paar Monate erwischte sie die Polizei wieder. Derselbe Polizeibeamte, der die Frau am Autohof kontrolliert hatte, traf sie nun in einem Auto bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Zäschütz an. Die Endzwanzigerin hatte knapp zwei Gramm Methamphetamin dabei, die bereits in Konsumeinheiten abgepackt waren. Jetzt kam sie in Untersuchungshaft und machte reinen Tisch.

Schule und Lehre in der Haft

Ohne diese umfassende Aufklärungshilfe wäre die Strafe wohl deutlich härter ausgefallen. In der Haft hat die Endzwanzigerin ihren Hauptschulabschluss nachgeholt und eine Ausbildung begonnen. Nach Worten ihres Anwalts habe sie diesen positiven Weg fortgesetzt.

Von Dirk Wurzel