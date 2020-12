Döbeln: Künstler machen Theater trotz Lockdown sicht- und hörbar

Döbeln

An dem Aktionstag „Theater und Orchester“ des Deutschen Bühnenvereins beteiligte sich am Montag auch das Mittelsächsische Theater. In Döbeln war am Nachmittag das Bühnenhaus farbig beleuchtet und vom Balkon spielte das Bläserensemble der Mittelsächsischen Philharmonie. Ziel des Aktionstages war nach eigenen Angaben nicht der politische Protest gegen den Lockdown. „Es geht uns darum, Theater, Opernhäuser, Orchester und Kultur trotz der Schließung sichtbar zu machen – ohne Eitelkeit, ohne Selbstmitleid und reine Selbstbezüglichkeit“, erklärte Lutz Hillmann, Vorsitzender des sächsischen Bühnenvereins. Die Bedeutung der Kultur für unser Zusammenleben, für den Austausch und als öffentlicher Diskursraum einer demokratischen Gesellschaft gerade in dieser herausfordernden Zeit sollte herausgestellt werden. „Wir können und wollen – mit umfangreichen Hygienekonzepten – wieder für unser Publikum spielen, in einer Zeit, die für die Gesellschaft und vor allem für Jugendliche schwierig zu bewältigen ist“, so Hillmann weiter.

Theaterbetrieb eingestellt

„Uns wird in diesen Augenblicken kein Publikum begleiten. Aber wir wollen diesen Tag medial nachbetrachten, Bilder und Filme erstellen und die Stille des Augenblicks versuchen zu teilen“, sagte Theater-Intendant Ralf-Peter Schulze zum Aktionstag. Der Vorstellungsbetrieb am Mittelsächsischen Theater bleibt im Dezember pandemiebedingt eingestellt.

