Döbeln: Landimpulse starten mit Musik der Goldenen 20er in Ziegra

Region Döbeln

Eine neue Konzertreihe an mehreren Standorten in der Region um Döbeln soll kulturelle Impulse auf dem Land setzen. Das erste Landimpuls-Konzert wird am Sonntag ab 17 Uhr auf dem Gelände vom alten Gasthof in Ziegra gespielt. Es folgen weitere Konzerte am 18. September auf dem Gut Gadewitz und am 10. Oktober auf der Burg Kriebstein.

Neue Räume für Begegnungen

Als Veranstalter von „Landimpuls – regionale Reihe zur musikalischen Begegnung“ fungiert Jakob Petzl. „Es geht darum, im ländlichen Raum hochwertige Konzertveranstaltungen und Workshops anzubieten. An schönen ländlichen Orten soll Raum geschaffen werden, um sich zu begegnen und neue Impulse zu bekommen oder Impulse zu setzten.“

Musik der 20er und 30er Jahre

Das erste Konzert steigt also am Sonntag, und zwar open air, denn als Veranstaltungsort ist der Garten des ehemaligen Gasthofs Ziegra vorgesehen. Der ehemalige Gasthofsaal stünde als Schlechtwettervariante zwar zur Verfügung. Allerdings bietet er nur wenigen Zuhörern Platz und wir auch nicht beheizt. Es spielt die Band „Cider and Suspenders“, und zwar Swingmusik der 20iger und 30iger Jahre. Eintritt wird auf Spendenbasis genommen.

Folklore in Gadewitz

Für die Veranstaltung im Gut Gadewitz ist für 16 bis 17 Uhr ein Workshop zum Thema „Musizieren von folkloristischer Musik“ geplant. Instrumentalisten, Sänger und Ensembles sind dazu eingeladen sind mitzumachen. Für den Workshop sind pro Person zehn Euro zu bezahlen. Ab 18 Uhr spielt dann die Band „HerjeMine“ Balkanmusik.

Kammermusik auf Burg Kriebstein

Zum dritten Konzert am Sonntag, 10. Oktober, 17 Uhr im großen Festsaal der Burg Kriebstein spielt das „Trio.Diktion“ kammermusikalischen Jazz. Auch hier gibt die Band einen Workshop von 14-16 Uhr zum Thema „Improvisation für jedermann“. Der finanzielle Beitrag beläuft sich hier auf 15 Euro pro Person, für Schüler der Mittelsächsischen Musikschule ist der Workshop kostenfrei. Die Reihe wird gefördert durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen.

Von Steffi Robak