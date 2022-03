Leisnig

Ein ganz besonderes Zeichen setzten die Schülerinnen und Schüler der Peter-Apian-Oberschule in Leisnig. Am Freitagmorgen versammelten sie sich allesamt auf dem Schulhof, um ein großes Peace-Zeichen zu bilden. Damit will die Schule ein Zeichen für ihre Solidarität mit der Ukraine und für den Frieden setzen. Einige der Schüler hatten auch ukrainische Flaggen dabei.

Ein Zeichen für den Frieden setzten Schüler und Lehrer der Leisniger Oberschule auch mit selbstgebastelten ukrainischen Flaggen. Quelle: Sven Bartsch

„Ich bin stolz auf meine Schüler“, sagt Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas. Denn die Aktion war freiwillig und viele beteiligten sich daran. Die Schulleiterin hatte zuvor mit der Vertrauenslehrerin und den Schülerrat beraten, wie die Schule ein Friedenszeichen gegen Putins Krieg in der Ukraine setzten kann.

Außerdem sammelt die Schule Geldspenden für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die nach Leisnig kommen. Auch im Unterricht behandelte Kristin Dorias-Thomas den Krieg in der Ukraine, beleuchtet dabei alle Seiten und erlebt rührende Geschichten. „Und dann sagt so kleiner Schatz: ,Wenn ein ukrainischer Junge zu uns die Schule kommt, will ich sein Freund sein.“

Von she/diw