Leisnig

Eine ungewöhnliche 5. Jahreszeit ging beim Carneval Club Leisnig (CCL) zu Ende. „Nach der notwendigen Absage aller Veranstaltungen im Februar waren wir für unsere Karnevalsfreunde online sehr aktiv und haben so versucht, mit etwas karnevalistischem Flair für alle da zu sein“, sagt Hansjörg Oehmig vom Vorstand des CCL. So haben die Karnevalisten 24 Videos – teilweise extra für diese Saison gedreht – ab dem eigentlichen Eröffnungsabend bis zum Rosenmontag veröffentlicht.

„Die Resonanz war wie bereits im vergangenen Jahr sehr hoch und sehr positiv“, sagt Hansjörg Oehmig. Zudem waren die CCL-Narren bei den Bewohnern und dem Pflegepersonal im Seniorenzentrum „Am Sonnenblick“, um sie mit einem kleinen Programm zu erfreuen. Im Anschluss zogen die Karnevalisten auch ins Hospiz „Lebenszeit“ – natürlich alles unter den aktuellen Hygienevorschriften. „Das waren zwei sehr emotionale Auftritte des CCL und KCCL in dieser ganz besonderen Saison, wobei die Begeisterung nicht nur bei den Zuschauern, sondern natürlich auch bei unseren Aktiven von klein bis groß nicht zu übersehen war“, sagt Hansjörg Oehmig. Zudem hatte der CCL noch eine kleine Überraschung für das Pflegepersonal des Leisniger Hospizes im Gepäck. Der Präsident Mario Richter überreichte eine Spende von 220 Euro.

Wie nun weiter in der sogenannten Karnevals-Nebensaison? So richtig gibt es diese für uns nicht! In Kürze beginnen wieder die Proben für das Theaterstück des KCCL und CCL zum Leisniger Altstadtfest. Am ersten Juliwochenende will der Verein ein Kostümfest mit abendlichen Kostümbällen und außerdem einen Umzug durch Leisnig organisieren. Ab sofort beginnen wir die Vorbereitungen für das 70. Jubiläum des CCL. Weiterhin gibt es noch kleinere Auftritte des KCCL und die Unterstützung der Leisniger Benefizgala. Und natürlich ist der Leisniger Karneval auch beim Weihnachtsmarkt dabei. „Also nix da mit einer sogenannten ,Nebensaison’. Wir sind ein Bestandteil des Leisniger Vereinslebens und das leben wir sehr gern über das ganze Jahr“, sagt Hansjörg Oehmig.

Von daz