Leisnig

Wohin geht es mal mit dem Kanu-Sport? Für Thomas Katzschmann vom Leisniger Kanu-Verein ist der Wassersport ein Begleiter fürs Leben geworden. Mit der jährlichen Kanu-Osterfahrt organisiert er zusammen mit weiteren Mitstreitern ein Ereignis, welches vor allem von der Gemeinschaft der Sportler lebt. Für seine Aktivitäten für den Kanu-Sport in der Region wurde der 63-Jährige jüngst mit der Goldenen Ehrennadel des Sächsischen Kanu-Verbandes ausgezeichnet.

Abenteuer Kriebsteintalsperre

Für ihn ist die Liebe zum Wasser von Kindheit an mit der Kriebsteintalsperre verbunden. „Mein Vater arbeitete beim Kraftverkehr. Und der Kraftverkehr hatte an der Talsperre Ferien-Bungalows. Dort haben wir mit der Familie Urlaub gemacht. Ich habe mich damals immer drauf gefreut. Ungefähr acht Jahre alt muss ich gewesen sein, da ging es damals mit dem Paddelboot übers Wasser ins Gasthaus. Wir hatten Essen-Marken zum Einlösen. Zum Essen über den See zu paddeln, das hatte für mich etwas von großem Abenteuer“, erinnert er sich.

„Es war immer ein sehr naturnaher Urlaub.“ Und dieses Hingezogensein zum Wasser mit dem damit verbunden Sport, das hat sich bis heute gehalten.

Per Fahrrad ins Waldbad Colditz

„Ich bin schon immer für Wasser“, denkt Katzschmann zurück. Als es in Leisnig das Freibad noch nicht gab, ging es mit dem Fahrrad nach Colditz ins Waldbad.

Als dann Leisnig sein eigenes Stadtbad hatte, wie es bei den Einheimischen hieß, war Thomas Katzschmann dort als Rettungsschwimmer im Einsatz. „Ich konnte schon immer stundenlang am Wasser sitzen.“

Leisnig mit Gondelstation

Er hat auch noch gute Erinnerungen an die Leisniger Gondelstation mit Bootsverleih. Zum Kanu-Sport kam Katzschmann durch einen Freund. „Mit dem war ich als 25-Jähriger das erste Mal mit dem Faltboot unterwegs. Das war 1982. Ein Jahr später ging es erstmals mit den Leisniger Kanuten zu Pfingsten in den Spreewald. Das war damals eine regelmäßige Vereinsfahrt.“ Seine erste Oster-Kanufahrt absolvierte Katzschmann im Plastik-Einer. Die Kanu-Fahrt selber, in verschiedener Länge, gibt es schon weit länger. Unter Kanu-Freunden ist sie eine Legende.

„Das steigert natürlich auch die Erwartungen an die Organisatoren“, lacht Katzschmann, „immerhin ist es wahrscheinlich deutschlandweit die älteste organisierte Kanu-Wanderfahrt.“

In 1980ern hunderte Kanuten

Zum 60. Mal stiegen dafür Kanu-Sportler in ihre Boote. In Fachkreisen heißt eine der ersten jährlichen Aktivitäten für Kanu-Freunde „Zschopau-Mulde-Fahrt“. In einer Kanuten-Chronik wird davon berichtet, dass 1961 zu Ostern 110 Kanuten von Waldheim aus bis nach Bitterfeld paddelten. Thomas Katzschmann ist zu den Kanuten gestoßen, als diese Fahrt ihre absolute Hoch-Zeit erlebte.

Ende der 1980er Jahre starteten in Waldheim fast 500 Kanuten aus insgesamt 48 Vereinen. „Nach der Wiedervereinigung haben sich die Kanu-Freunde dann auch andere Paddelziele erschlossen. Gleichzeitig kamen aus den alten Bundesländern Sportfreunde zum ersten Mal zu unserer Fahrt.“ Zur 50. Jubiläumsfahrt war das Starterfeld wieder mal 130 Fahrer stark. Seit den Anfangsgründen hat sich der Kreis der Organisatoren mehrfach geändert, bis diese Aufgabe bei den Leisnigern landete und dort auch blieb, jetzt in den Händen der Sportfreunde vom Kanu-Leisnig e.V..

Zwei Etappen am Wochenende

Früher eine Abteilung vom SV Leisnig 90, existiert der Kanu-Sport in Leisnig nunmehr seit über 60 Jahren. Seit vier Jahren besteht der eigenständige Kanu-Leisnig e.V. mit heute 27 Mitgliedern. Katzschmann ist ihr Vorsitzender. Während es zwei-dreimal bis Bitterfeld ging, wurde die Fahrt kurz darauf auf drei Etappen gekürzt. Jetzt geht es freitags von Waldheim bis Leisnig, sonnabends von Leisnig bis Grimma und sonntags weiter bis Wurzen. Leisnig ist Anreise- und Übernachtungsort. Dazwischen wird ein Bus-Shuttle angeboten.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erstmals als Busfahrer dabei

In diesem Jahr war Thomas Katzschmann erstmals als Logistiker am Start und hat die Teilnehmer gefahren. Von Bus-Shuttle bis zur Essenversorgung ist einiges zu organisieren. Das machen dann die Leute vom Leisniger Organisatoren-Komitee. Das sind mehrere Kanu-Freunde um Katzschmann und seinen Stellvertreter Steffen Radtke.

„Es ist anstrengend und macht trotzdem Spaß. Vor allem, wenn es den Teilnehmern auch gefallen hat bei uns.“ 52 Fahrer waren dieses Jahr zur Zschopau-Mulde-Fahrt am Start. Als nächste große Veranstaltung haben die Leisniger Kanuten nun den 9. Juli auf dem Schirm. An diesem Tag starten sie ihr Kanu-Event. Dazu laden sie die Öffentlichkeit an das Bootshaus ein – zum geselligen Beisammensein und für die eine oder andere Probefahrt.

Von Steffi Robak