Döbeln: Lichter aus in Sörmitz

Döbeln

Freitagabend war es für anderthalb Stunden finster im Döbelner Ortsteil Sörmitz und einem Teil des Döbelner Gewerbegebietes.

Anderthalb Stunden finster

Auslöser war ein Brand, ausgelöst durch einen Lichtbogen, an einem Kabelendverschluss einer Mittelspannungsleitung. Darüber informiert Gunnar Fehnle, Geschäftsführer der Döbelner Stadtwerke. Etwa von 20 Uhr bis 21.30 Uhr habe der Stromausfall gedauert.

Defektes Kabelstück

An der Trafostation sei kein Schaden entstanden, so Fehnle weiter. So konnte am Sonnabendvormittag das defekte Kabelstück ausgetauscht und neu ins Netz aufgebunden werden. Die Stromversorgung konnte dafür aufrecht erhalten bleiben. „Das ist der Vorteil einer Ringleitung“, so Fehnle, „da kann auch von der anderen Seite her weiter mit Strom versorgt werden.“

Lichtbogen eher selten

Der Kabelendverschluss habe vermutlich eine relativ hohe Last gehabt, so dass ein Lichtbogen entstanden sei. Das komme vor, wenn auch selten. „In den vergangenen 20 Jahren gab es das in Döbeln nicht.“

In drei Minuten gelöscht

Die Döbelner Feuerwehrleute konnten das relativ kleine Feuer in drei Minuten mit einem CO2 -Löscher absprühen, Informiert Thomas Harnisch. Danach wurde das Objekt noch zirka 20 bis 30 Minuten belüftet.

Von Steffi Robak