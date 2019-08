Döbeln

In Döbeln bahnt sich ein kommunalpolitisches Erdbeben an. Lothar Schmidt, bisheriger Vize-Oberbürgermeister und Stadtrat mit Parteibuch der Linken, ist aus der Partei ausgetreten. Als wiedergewählter Stadtrat will er sich der CDU-Fraktion im Stadtrat anschließen. Deren Chef Ulrich Kuhn sagt, dass die Fraktion diesem Ansinnen optimistisch gegenübersteht. Ob Lothar Schmidts Anschluss an die CDU-Fraktion klappt, entscheidet sich zur nächsten Fraktionssitzung der CDU.

„Es gab zwischen mir und meiner Partei zu viele Probleme und Meinungsverschiedenheiten“, sagt Lothar Schmidt. „Es war ein kleiner Fehler meinerseits, die Wirkung des stellvertretenden Bürgermeisters zu unterschätzen. Ich habe mich für alle Bürger der Stadt in diesem Amt gesehen. Loyalität zum Oberbürgermeister gehörte für mich ebenfalls dazu“, so Lothar Schmidt.

Für Marika Tändler-Walenta, Kreisvorsitzende der Partei die Linke in Mittelsachsen, ist Lothar Schmidts Schritt konsequent. Sie legt Wert darauf, dass man nicht „im Bösen“ auseinander geht und wünscht Lothar Schmidt „alles Gute“ auf seinem weiteren Weg. Er solle aber bedenken, dass wenn er es schaffe, wieder für das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters zu kandidieren und gewählt werden würde, dies wahrscheinlich ohne die Stimmen von SPD, Linken und Grünen aber voraussichtlich mit denen der AfD geschieht.

Von Dirk Wurzel