Waldheim/Halle/Mücheln

„Gebrechliche Gangster“ heißt eine Doku von Spiegel TV. Darin geht es um die Seniorenabteilung der Waldheimer JVA. Auch Martin B., damals Gefangener in Waldheim, kam in der Sendung zu Wort. Die Kameraleute filmten ihn unter anderem beim Malen in seiner Zelle. Von 18 Banküberfällen, die er in seinem Leben begangen habe, ist im Film die Rede und auch davon, dass er insgesamt fünfmal aus Gefängnissen ausgebrochen sei.

Bis Frühjahr 2020 saß Martin B. in der Seniorenabteilung der JVA Waldheim. Spiegel TV berichtete 2019 über diese Spezialabteilung - und über Martin B. Quelle: Screenshot: privat

Wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ über einen aktuellen Prozess mit Martin B. als Angeklagten berichtet, kam er im Frühjahr 2020 frei und lebte erstmal weiter in Waldheim. Nach Informationen von lvz.de habe er am Niedermarkt gewohnt.

Freiheit währte nur kurz

Nun sitzt der 76-Jährige wieder in Haft – in Untersuchungshaft. Zurzeit läuft ein Prozess im Landgericht Halle. Die 10. Große Strafkammer des Gerichts verhandelt Anklagen wegen schwerer räuberischer Erpressung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Auf Bankmitarbeiterin gezielt?

„Der Angeklagte soll im April 2021 maskiert mit einem Mund-Nasen-Schutz eine Bankfiliale in Mücheln betreten und sich zum dortigen Bankschalter begeben haben“, informiert das Landgericht Halle in einer Prozessmitteilung. „Dort soll er mit einem pistolenähnlichen Gegenstand, welcher seinem äußeren Erscheinungsbild nach einer echten Schusswaffe täuschend ähnlich gesehen haben soll, auf Kopfhöhe auf die Bankmitarbeiterin gezielt haben“, heißt es weiter.

110 000 Euro erbautet?

Er habe dann einen Stoffbeutel über den Tresen gereicht und zu einer Bankmitarbeiterin gesagt, dass ihr nichts geschehen werde, wenn sie ruhig bliebe. Der Pistolenlauf war dabei die ganze Zeit auf die Zeugin gerichtet. „Die Zeugin soll daraufhin insgesamt rund 110 000 Euro an den Angeklagten übergeben haben“, heißt es weiter in der Prozessmitteilung.

Schwarzfahren in Mittelsachsen

Mücheln liegt südlich von Leipzig in Sachsen-Anhalt am Geiseltalsee. Aber nicht nur dort soll der Angeklagte straffällig geworden sein, sondern auch im Landkreis Mittelsachsen. So liegt ihm zur Last, mehrmals ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren zu sein: In Hainichen und Rossau sowie in Nürnberg und Halle (Saale).Martin B. hat am ersten Prozesstag zunächst zu den Tatvorwürfen geschwiegen, später aber die Tat bestritten. Das Landgericht Halle hat sechs weitere Verhandlungstage bis Ende Februar anberaumt.

In der kurzen Phase seines Lebens, die Martin B. zuletzt in Freiheit verbrachte, versuchte er, die Früchte seines malerischen Schaffens bekannt zu machen. Wie die „Lindauer Zeitung“ aus Baden-Württemberg berichtete, zeigte eine Galerie in Lindau im September 2020 seine Werke unter dem Titel „Kriminell gut“.

Von TDW