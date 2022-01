Waldheim

In Waldheim lief am Dienstag schon wieder ein größerer Polizeieinsatz. Augenzeugen berichteten von sieben Polizeifahrzeugen auf der Hauptstraße und Festnahmen.

Wie Phillipp Raute, Kriminalhauptkommissar und Sachbearbeiter in der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage von lvz.de mitteilt, haben mehrere Täter einen Mann überfallen. Die Polizei fahndete im Bereich des Tatorts nach den Tatverdächtigen und konnte dabei zwei Personen festnehmen. 

Da der Einsatz zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrages im Internet noch lief, konnte Phillipp Raute noch keine weiteren Einzelheiten nennen. Nach Informationen von lvz.de ist auch der Rettungsdienst im Einsatz. Vor der Häuserzeile an der Hauptstraße gegenüber dem Spielplatz parkt ein Kleintransporter der Kriminaltechnik. Nach unseren Informationen soll es sich sich um eine Raubstraftat mit mehreren Tätern handeln.

Erst am Sonnabend gab es in Waldheim einen großen Polizeieinsatz, weil ein vermutlich Rechtsradikaler aus dem Fenster einer Wohnung an der Bahnhofstraße geschossen hatte. Da die Polizei zunächst von einer scharfen Schusswaffe ausging, war auch das SEK im Einsatz. Letztlich stellte sich aber heraus, dass der Mann mit einer Schreckschusswaffe rumgeballert hatte. Diese fanden die Beamten bei ihm allerdings nicht, dafür aber ein Cliptütchen mit Cannabis.

Von Dirk Wurzel