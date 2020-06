Döbeln: Marktkauf-Messermann ist fein raus

Döbeln/Chemnitz/Dresden

Einst war er Offizier bei der Stasi. Dann fiel er als Messermann vom Marktkauf auf. Nun ist der Döbelner Rentner mit weniger als einem blauen Auge aus der Nummer herausgekommen. Sein Fall hat nicht nur das Landgericht Chemnitz mehrfach beschäftigt.

Diese Tatvorwürfe wogen schwer. Am 28. März 2018 habe der damals 70-Jährige einen Bund weggeworfener Radieschen aus einem Müllcontainer am Döbelner Marktkauf genommen. Müll oder nicht – Diebstahl ist das nach herrschender juristischer Meinung trotzdem. Als ein Marktmitarbeiter ihn bei diesem angeblichen Diebstahl auf frischer Tat ertappt habe, habe der Rentner dem Mitarbeiter mit Gefahr für Leib oder Leben gedroht, um die angebliche Diebes-Beute zu behalten. Er habe dazu ein Messer gezückt und damit vor dem Mann herumgefuchtelt. Der Diebstahl galt der Anklage nun als räuberischer Diebstahl und damit als Verbrechen. Das Schöffengericht verhandelte darum die Sache.

Der lange Weg durch die Instanzen Am 19. September 2018 verhandelte des Schöffengericht am Amtsgericht Döbeln diese Anklage erstmals. Angeklagt war räuberischer Diebstahl, verurteilt hat ihn das Gericht wegen Bedrohung zu einer Geldstrafe. Der Angeklagte legte Berufung ein. Am 25. März 2019 war die Berufungsverhandlung. Die 7. Kleine Strafkammer des Landgerichtes Chemnitz verwarf die Berufung, es blieb bei dem Döbelner Urteil. Nun zog der Angeklagte vors Oberlandesgericht, legte Revision ein. Das hob das Urteil auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung an eine andere Kleine Strafkammer des Landgerichtes zurück. Diese verwarf die Berufung am 19. November 2018 erneut, der Angeklagte legte wieder Revision ein. Das OLG folgte dem, hob das Urteil auf und die Sache ging retour ans Landgericht. Nun hat das Landgericht das Verfahren eingestellt. Und damit ist jetzt Feierabend. Die Staatsanwaltschaft und der Angeklagte haben dieser Entscheidung zugestimmt, Rechtsmittel dagegen gibt es nicht.

In der Verhandlung am Amtsgericht ließ sich der Angeklagte nicht nur zum Tatvorwurf ein, sondern teilte auch seine Ansichten über die friedliche Revolution 1989. Das sei eine Konterrevolution gewesen. „Wir hätten schießen sollen.“

Der Tatvorwurf des räuberischen Diebstahls ließ sich nicht halten, weswegen ihn das Gericht wegen Bedrohung zu 60 Tagessätzen á 20 Euro Geldstrafe verurteilte. Dagegen ging der Mann zweimal erfolglos in Berufung, legte aber zweimal erfolgreich Revision gegen diese Urteile ein. So meinte der zuständige Strafsenat des Oberlandesgerichtes zuletzt, dass die Berufungskammer am Landgericht nicht eindeutig geklärt habe, ob der Satz „ich steche Dich ab“ bei der Messerfuchtelei am Marktkauf gefallen sei. Aber nur durch diese Worte – Drohung mit Totschlag, also mit einem Verbrechen – wäre für das OLG der Tatbestand der Bedrohung erfüllt.

Jetzt ist aber Feierabend. „Nachdem das Oberlandesgericht das Verfahren zweimal jeweils auf Revision des Angeklagten aufgehoben und an eine andere Berufungskammer des Landgerichts Chemnitz zurückverwiesen hat, wurde das Verfahren nun nach Paragraf 153 Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt“, sagt Marika Lang, Pressesprecherin des Landgerichtes Chemnitz. Diese Einstellung des Verfahrens wegen geringer Schuld ist fast so wie ein Freispruch. Allerdings ist der Beschluss nicht anfechtbar.

Von Dirk Wurzel