Döbeln: Mehr Platz zum Toben in der Hofpause

Döbeln

Mit Begeisterung nahmen am Dienstagvormittag die Viertklässler der Döbelner Kunzemann-Grundschule ihren neuen Pausenspielplatz in Betrieb. Vor zwei Jahren hatten die Schüler selbst Bilder gemalt und Modelle gebastelt, wie sie sich ihren neuen Pausenhof und Spielplatz vorstellen. Schon länger sollte der Pausenhof der Grundschule erweitert werden. Durch den Abriss der alten Kasernenruine und einen Flächentausch zwischen Stadt Döbeln und dem Sächsischen Rechnungshof gab es die Chance.

Zur Galerie Neuer Pausenhof der Kunzemannschule eingeweiht

Ein Landschaftsplanungsbüro versuchte viele der Kinderwünsche einzuplanen. Sogar bereits ausgewachsene Bäume wurden in den Spielplatz umgesetzt. Nach Fertigstellung Ende des vergangenen Jahres war es allerdings für die Rasensaat zu spät. Nun ist das Gras gewachsen und können die Grundschüler und Hortkinder das Gelände nutzen. 175 000 Euro aus dem Programm Brücken in die Zukunft hatte die Stadt eingeplant. 150 000 Euro hat der neue Pausenhof gekostet. So bleibt noch Geld übrig, um in den Herbstferien den Weg zwischen Schulhof und Spielplatz noch zu pflastern.

Von Thomas Sparrer