Meister-Yoda-Sprech in Behörden-Email an Waldheimer: So erklärt Landratsamt den Radebrech-Satz

Meister Yoda aus Star Wars hätte es nicht besser formulieren können. Aber der arbeitet nicht beim Corona-Email-Team des Landratsames. Das hatte einem Waldheimer per Email folgendes zukommen lassen: „...unterliegen weiterhin Sie der Kontaktbeschränkung....“ Wer verfasst solche Zeilen?