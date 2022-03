Waldheim

Steuern und Abgaben machen mehr als die Hälfte der Einnahmen Waldheims aus. Aber gerade bei der Gewerbesteuer rechnet die Finanzabteilung in der Waldheimer Stadtverwaltung mit einem Rückgang um 700000 Euro. Das liege auch am Weggang eines großen Gewerbesteuerzahlers, wie es Kristin Voigtländer, Leiterin der Finanzabteilung, im Hinblick auf das Steuergeheimnis formulierte. Für dieses Jahr rechnet die Finanzerin mit 4,3 Millionen Euro Gewerbesteuer, für kommendes Jahr mit vier Millionen Euro.

Waldheim will keine Schulden machen

Um die Verluste auszugleichen, dreht Waldheim an der Steuerschraube. So steigt die Grundsteuer. Das reicht aber nicht, um den Ergebnishaushalt rund zu kriegen. In diesem Jahr soll der Ergebnishaushalt der Stadt Waldheim mit einem Fehlbetrag von 271 974 Euro abschließen und im kommenden Jahr mit 372 095 Euro. Wie Kristin Voigtländer sagte, sollen die Fehlbeträge aus der Rücklage ausgeglichen werden.

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts soll von 16 433 320 Euro in diesem Jahr auf 18 333 355 Euro steigen. 2022 will Waldheim Investitionen für knapp 1,6 Millionen Euro stemmen, im kommenden Jahr für rund 825000 Euro. Kredite will Waldheim künftig keine aufnehmen. Aktuell beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt 449 Euro, der sächsische Durchschnitt liegt bei rund 550 Euro.

Linke dagegen

Bei den Investitionen ist unter anderem der Kauf eines neuen Löschfahrzeugs für die Ortsfeuerwehr Richzenhain geplant. Das LF 10 kostet rund 441 000 Euro. Die Kameraden aus Richzenhain verfolgten die Haushaltsdebatte zur jüngsten Stadtratssitzung, wohl weil es um Ersatz für ihr betagtes Feuerwehrauto ging. Aber auch ein neuer Spielturm für den Spielplatz in Massanei steht mit 13 500 Euro in der Investitionsliste. Der alte Rutschturm ist marode und ohnehin bietet die Massaneier Anlage mehr Platz als Spiel.

Einstimmig ging der Doppelhaushalt 2022/23 im Stadtrat aber nicht durch. „Die Elternbeiträge der Kita sind erhöht worden, die Energieeffizienz wurde vernachlässigt. Wir können dem Haushalt nicht zustimmen“, sagte Dieter Hentschel, Vorsitzender der Fraktion Linke/SPD. Diese Fraktion hatte in der Debatte um die Problematik der Elternbeiträge ein Energiekonzept angeregt. Es ging nicht nur ums Sparen, sondern auch um die Nutzung städtischer Flächen für Photovoltaik. Das so eingenommene und gesparte Geld sollte die Elternbeiträge stützen.

AfD auch dagegen

Die AfD-Fraktion lehnt den Haushalt ab, weil die Stadt die Grundsteuer auf einmal erhöht, statt schrittweise, was aus Sicht der Fraktion schon längst hätte passieren können. In diesem Jahr, wo alles teurer werde, müssten die Leute dann auch noch mehr Grundsteuer zahlen. Zudem wollte die Fraktion ein „abgespecktes“ Heimatfest. „Zu 100 Prozent wird mit dem Haushalt niemand zufrieden sein. Aber wer ihn ablehnt, lehnt die Beschaffung für die Feuerwehr und den Straßenbau ab“, sagte dazu Bürgermeister Steffen Ernst (FDP).

„Wir brauchen den Haushalt als Arbeitsgrundlage“, sagte Dr. Andreas Liebau aus der CDU-Fraktion im Waldheimer Stadtrat. Bei den Kita-Beiträgen sieht er Land und Bund in der Pflicht. Als „Riesenaufgabe“ bezeichnete Dr. Liebau das Thema Energiewende, das auch auf Waldheim zukommt, gerade wenn es um die Abhängigkeit von Gas und Öl gehe. Die CDU-Fraktion stimmte dem Haushalt zu.

Ebenso die FDP-Fraktion. „Wir sollten der Verwaltung dieses Arbeitspapier geben“, sagte der Fraktionsvorsitzende Andre Langner. Er schloss aber nicht aus, dass sich der Waldheimer Stadtrat in einem halben bis dreiviertel Jahr erneut zusammensetzt, um über ganz andere Zahlen zu sprechen.

Von Dirk Wurzel