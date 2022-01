Döbeln

Ein Russlanddeutscher hat mal wieder das Gericht beschäftigt. Diesmal ging es um Diebstahl mit Waffen im Lidl in Döbeln-Ost sowie Diebstahl und tätliche Beleidigung im Penny. Schon als Jugendlicher und Heranwachsender hatte der heute 35-Jährige viel mit der Justiz zu tun.

Erst Haft, dann Geldstrafen

Zunächst mit der in Bayern, wo er seine Gefängniskarriere gleich mit einer Woche Dauerarrest nach Jugendstrafrecht wegen Drogendelikten begann. Dann kamen Haftstrafen, teils nach Jugendstrafrecht dazu, unter anderem wegen Diebstahls, Drogendelikten und gefährlicher Körperverletzung. Diese musste er größtenteils absitzen. Gerichte außerhalb des Freistaates Bayern, darunter das Amtsgericht Döbeln, verurteilten den 35-Jährigen später für Drogenvergehen und Diebstahl ausnahmslos zu Geldstrafen.

Vermindert schuldfähig

Im aktuellen Prozess vorm Schöffengericht im Amtsgericht Döbeln ging es um die Frage: Ist der 35-Jährige zu krank, um ihn bestrafen zu können? Das Gericht hatte den Meißner Psychiater Dr. Martin Fuhrmann beauftragt, den Angeklagten zu begutachten, um das zu klären. Der Fachmann kam zu dem Schluss, dass die Intelligenz des 35-Jährigen zwar gemindert und er psychotisch sei. Aber nicht sosehr, dass es für die Schuldunfähigkeit reiche. Eine verminderte Schuldfähigkeit müsse man dem Angeklagten aber zubilligen.

„Mir macht das Beil ein bisschen Sorgen. Gibt es Anhaltspunkte, dass er dies mal einsetzt?“, fragte Richterin Christa Weik, die Vorsitzende des Schöffengerichts, den Sachverständigen. „Körperliche Gewalt ist bei ihm nicht bekannt“, antwortete Dr. Fuhrmann.

Noch weitere Anklagen in petto

Das Spaltwerkzeug hatte der Angeklagte am 29.März 2021 im Lidl in Döbeln-Ost im Rucksack. Dort soll er laut Anklage eine Flasche Wein für 4,99 Euro sowie Kinder-Country gestohlen haben. Weil er dabei das Beil im Rucksack hatte, hatte die Staatsanwaltschaft diesen Sachverhalt als Diebstahl mit Waffen eingestuft, Mindeststrafe: 6 Monate Haft.

Im Penny habe er eine Flasche Erdbeercocktail gestohlen. Ihn stellte eine Mitarbeiterin, die er übel beleidigt und angespuckt habe. Und noch zwei weitere Anklagen hatte Staatsanwalt Detlef Zehrfeld an diesem Tag mitgebracht. in einem Fall ging es um Parfüm-Diebstahl im Rossmann für 48 Euro und die Beleidigung einer Döbelnerin auf Facebook.

Zuhause in der Gartenlaube

Die stritt er aber ab. Auch die angeklagten Diebstähle. Das Beil habe er meistens mit dabei. Da er derzeit in einer Gartenlaube wohne, müsse er viel Holz machen.... . In einer Verhandlungspause schimpfte er dann über die Penny-Mitarbeiterin, die sich ihm angeblich sexuell genähert hätte. Für Psychiater Fuhrmann ein Anzeichen dafür, dass der Angeklagte unter Wahnvorstellungen leidet.

So richtig aufklären ließ sich die vorgeworfene Klauerei im Penny nicht. Die Mitarbeiterin hatte den Verdacht, dass sich der 35-Jährige was eingesteckt hat, weil die EAS-Säule an der Kasse Alarm auslöste, die elektronisch gesicherte Ware erkennt. Die Flasche Erdbeercocktail hatte er tatsächlich offen an die Kasse gebracht, ließ den Willen erkennen, diese zu bezahlen. „Weil die EAS-Säule piepste, fragte ich ihn, ob ich in den Rucksack schauen darf. Da sagte er ,Nein’. Er wollte die andere Ware bezahlen, ich sagte ihm, dass er gar nicht mehr bekomme“, schilderte die Zeugin. Dann habe der 35-Jährige mit der Flasche Erdbeercocktail den Laden verlassen wollen, was die Frau verhinderte. Mit wahrscheinlich unbekannter Beute aber ohne Erdbeercocktail habe der Angeklagte dann den Penny verlassen, nicht ohne der jungen Frau vorher noch ins Gesicht zu spucken.

„Unsagbar üble Angelegenheit“

Diese tätliche Beleidigung und ein einfacher Diebstahl im Lidl blieb übrig, nachdem das Gericht auf Antrag des Staatsanwaltes die Anklage verschlankt hatte. „Das Beil war nicht griffbereit“, sagte Staatsanwalt Zehrfeld, weshalb er nur einen einfachen Diebstahl sah. Das tat auch das Gericht. Es verurteilte den 35-Jährigen unter Annahme einer verminderten Schuldfähigkeit wegen Diebstahls und Beleidigung zu einer Gesamtgeldstrafe von 220 Tagessätzen zu 14 Euro. In dieses Strafmaß bezog es die Strafe aus einer früheren Verurteilung wegen Diebstahls ein. „Die Beleidigung der Zeugin im Penny ist eine unsagbar üble Angelegenheit“, sagte die Vorsitzende über die Spuck-Attacke. „Wir gehen aber auch davon aus, dass beim Angeklagten eine drogeninduzierte Psychose vorliegt“, sagte die Richterin über die mildernden Umstände.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von DiW