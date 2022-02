Grünlichtenberg

Die Gemeinde ist einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Park der Artenvielfalt gegangen. Um das Fördergeld des Bundes für das Projekt im Ortsteil Grünlichtenberg zu bekommen, muss Kriebstein eine Planung vorlegen. Diese kann die Gemeinde jetzt in Auftrag geben.

Einheitlich sieht anders aus

Leo findet die Anlage schon jetzt ganz prima. Der Golden Retriever kann durchs Laub rascheln und schnüffeln, findet genug herumliegendes Totholz für Stockspiele. Aber für menschliche Augen sieht der Park in Grünlichtenberg recht trostlos aus. Im Zaun fehlen Felder. Jägerzaun, Lattenzaun und Maschendrahtzaun, teilweise runtergelatscht, wechseln sich in der Umfriedung des Areals ab. Einheitlich sieht anders aus.

Sicher zu 90 Prozent

Eigentlich ist der Park an der Lindenallee ja nicht für Hunde da. Sondern für Menschen, die ihn normalerweise rege nutzen. Der Heimatverein beispielsweise für Theateraufführungen, der Jugendclub war dort aktiv und die Kita-Kinder kommen auch dorthin. Dorffeste finden ebenfalls im Park statt.

Die Gemeinde will die Anlage nun umgestalten. Das kostet rund 100000 Euro. Den Großteil davon könnte Kriebstein mit Fördergeld bezahlen. Aber wie sicher ist das, fragte Gemeinderätin Susan Braune (CDU-Fraktion) zur jüngsten Sitzung. Sie fürchtete, Geld für die Planung zum Fenster raus zu werfen, wenn es kein Fördergeld geben sollte. „Es ist zu 90 Prozent sicher, dass wir die Fördermittel bekommen“, antwortete Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein).

Geld aus Berlin

Allerdings muss die Bürgermeisterin zusammen mit Michael Fuhse vom Bauamt noch mal ein paar Runden drehen und die Pläne in einem „Koordinierungsgespräch“ vorstellen. Dafür braucht es den Plan. Der kostet knapp 13000 Euro. Der Gemeinderat hat der Bürgermeisterin nun erlaubt, den Honorarvertrag mit dem Architektenbüro „sLandArt“ in Chemnitz zu unterzeichnen und damit die Planung in Gang zu bringen.

Bereits im Vorfeld haben sich Ortschaftsrat, Bauhof, Feuerwehr, Heimatverein und Kindereinrichtungen offen über Wünsche und Erwartungen unterhalten. Ein Teil der Wünsche ist bereits konkretisiert. Für das Projekt „Park der Artenvielfalt“ soll die Gemeinde Fördergeld aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ bekommen. Veronika Bellmann, bis September 2021 mittelsächsische CDU-Abgeordnete im Deutschen Bundestag, hatte sich dafür eingesetzt.

Im Groben geht es bei dem anstehenden Umbau darum, die Umzäunung zu erneuern und die Wege wieder herzustellen. Auch neue Sanitäranlagen gehören zum Plan. Und bei den Bäumen und anderen Gehölzen soll sich auch etwas ändern, bei diesen solle eine „Umstrukturierung vorgenommen werden.“ Ob Leo dann noch Stöcke findet?

Von Dirk Wurzel