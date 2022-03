Döbeln

Hat ein Döbelner mit dem Hammer für Ruhe gesorgt und mit dem Teil sogar einen anderen Mann geschlagen? Genau das legt ihm die Anklage zu Last. Am 13. September 2021 habe mit dem Schlagwerkzeug zunächst eine Frau bedroht, indem er es ihr vor den Bauch gehalten habe. Einem Zeugen, der dazwischen ging, habe mit dem Hammer geschlagen. Dieser trug eine Platzwunde über dem Auge davon. Grund dafür sei gewesen, dass die junge Frau mit anderen junge Leuten laute Musik auf der Straße gehört haben, was ihn gestört habe. Bedrohung und gefährliche Körperverletzung legte ihm Staatsanwalt Metzger zur Last. Der Fall zeigt auch, dass es besser ist, bei ruhestörendem Lärm die Polizei zu rufen, als das selbst mit den Radaubrüdern klären zu wollen.

Aus Versehen geschlagen?

„Korrekt ist, dass es laut war. Es war nach 22 Uhr“, sagte der Handwerkermeister. Als seine Rufe nach Ruhe aus dem Fenster ungehört blieben, sei er hinaus gegangen. „Der Hammer war im Werkzeugeimer. Den habe ich zu meinem eigenem Schutz mitgenommen“, sagte der Angeklagte. Er bestritt aber, der Frau damit gedroht und den Zeugen geschlagen zu haben. „Wenn ich das gemacht hätte, hätte er ein Loch im Kopf gehabt.“ Der Angeklagte spricht von einem Disput mit den Leuten wegen der lauten Musik. Dann sei der der Zeuge auf ihn zu gekommen, man hätte miteinander gerangelt und dabei könnte der 39-Jährige den Hammer abbekommen haben, sozusagen aus Versehen. Der Abend endete für den Angeklagten übrigens in Handschellen im Polizeigewahrsam. 1,3 Promille Alkohol hatte er im Blut.

Zeuge will schlimmeres verhindern

„Ich kann schon verstehen, dass er den Hammer mitgenommen hat. Ich bin ja selbst auch nicht ganz unschuldig“, sagte der Geschädigte. So sei er als Zwei-Meter-Mann forsch auf den Handwerker losgegangen mit einer Kleiderstange in der Hand. Er habe Geschrei gehört und gesehen, dass der Angeklagte den Hammer in der Hand hielt. „Ich wollte verhindern, dass etwas schlimmes passiert. Das geht schnell, wenn Alkohol im Spiel ist“, sagte der 39-Jährige. So eskalierte die Situation. Noch als sie standen habe der Angeklagte mit dem Hammer zugeschlagen. Eine Zeugin schilderte das aber anders, da habe der Angeklagte bereits auf dem Boden gelegen.

Eins, fünf, drei – das Verfahren ist vorbei

Das griff Staatsanwalt Metzger auf. „Ich muss an 153a denken“, sagte er mit Blick auf die entsprechende Vorschrift in der Strafprozessordnung, Verfahren wegen geringer Schuld gegen Geldauflage einzustellen. Richter Wolfgang Dammer war nicht abgeneigt, das Verfahren auf diese Weise ohne Urteil zu beenden. Die angebliche Bedrohung ließe sich ohnehin nicht so einfach aufklären. „Das mit dem Hammer war keine gute Idee. Rufen Sie das nächste Mal die Polizei“, gab er dem Handwerkermeister noch mit auf den Weg. Wenn der Mann 200 Euro ans Kinderhospiz Bärenherz zahlt, ist die Sache für ihn erledigt. Es gibt keinen Eintrag ins Strafregister und er gilt in dieser Sache weiterhin als unschuldig, weil es ja kein Urteil mit Schuldspruch gibt.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Dirk Wurzel