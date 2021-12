Region Döbeln

Fünf bekannte Mittelsachsen nehmen Stellung zu den Protesten gegen die Maßnahmen zum Infektionsschutz und deren Radikalisierung. Diese Mittelsächsische Erklärung haben die Oberbürgermeister von Döbeln, Freiberg und Mittweida unterschrieben. Neben Sven Liebhauser (CDU), Sven Krüger (parteilos) und Ralf Schreiber (CDU) unterstützen auch der Mittelsächsische Landrat Matthias Damm (CDU) sowie der Arzt Dr. Rudolf Lehle, Landrat a.D. Dr, Manfred Graetz und Lutz Kermes die Erklärung. Der Jurist Kermes leitet als Direktor das Amtsgericht Döbeln, trägt die Erklärung aber als Privatperson.

„Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

nach über 5,3 Millionen Toten weltweit und über 106.000 Toten in Verbindung mit einer Corona-Infektion in Deutschland wollen wir uns einer lauten und zunehmend aggressiven Protestbewegung deutlich entgegenstellen: Corona ist eine weltweite Krankheit, die qualvoll, langwierig oder tödlich verlaufen kann. Die Beschäftigten in den Krankenhäusern in Mitteldeutschland arbeiten über ihre Kraft und Gesundheit hinaus! Notwendige andere Behandlungen müssen zurückgestellt werden.

Impfungen haben in der Vergangenheit zahlreiche Krankheiten ausgerottet. Wir sind überzeugt, dass die heute verfügbaren Impfungen gegen Corona einen sehr guten Schutz bieten, insbesondere gegen schwere Verläufe. Über mögliche und nötige Maßnahmen gegen diese Erkrankung kann man verschiedener Meinung sein. Natürlich sind die Einschränkungen des sozialen Lebens, der Wirtschaft und der Kultur für uns alle schmerzhaft. Aber wir müssen auch feststellen: Die Maßnahmen des Bundes und des Freistaates sollen das Leben und die Gesundheit Vieler schützen! Lügen, Hass und Hetze, Aufrufe zu Gewalt und gar zu Mordanschlägen sind erschreckend und nicht hinnehmbar. Wir befürchten, dass aus Worten Taten werden können!

Von den Ordnungskräften geht keine Gewalt aus. Polizei und Ordnungsamt müssen aber unsere freiheitlich-demokratische Rechtsordnung wirksam schützen! Mit einer Impfung schützen Sie sich selbst und zeigen sich auch solidarisch mit Gefährdeten! Beteiligen Sie sich nicht an Agitation und Hetze! Der Zusammenbruch unseres Gesundheitswesens muss verhindert werden! Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und alles Gute im Neuen Jahr!“

