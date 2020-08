Döbeln

Am Freitagvormittag, gegen 11 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die Dresdener Straße in Döbeln. In Höhe des Hausgrundstückes Nummer 6 geriet er mit seinem Motorrad auf eine Ölspur. Der Kradfahrer stürzte daraufhin, wurde durch den Unfall aber nicht verletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von zirka 6.000 Euro.Die etwa 40 Meter lange Ölspur wurde durch eine Spezialreinigungsfirma abgestumpft.

Von DAZ