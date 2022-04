Döbeln: Musik zur Passionszeit in der St. Nicolaikirche

Döbeln

Am Sonntag erleben Besucher der Döbelner St. Nicolaikirche ein besonderes Konzert. Ab 17 Uhr musiziert das junge Leipziger Ensemble Lachrymae, bestehend aus einem Chor und einem Orchester, dessen Mitglieder auf historischen Instrumenten musizieren. In kleiner Besetzung werden kammermusikalische Werke des 17. und 18. Jahrhunderts aufgeführt. Thematisch passen sie zur Passionszeit.

Die Passionszeit gedenkt dem Sterben von Jesus Christus und hat seit jeher Komponisten dazu gebracht besonders innige, tiefgehende und emotionale Musik zu komponieren.

Im Zentrum des Programms vom Sonntag steht das „Stabat Mater“ von Domenico Scarlatti für zehn Sänger und Basso continuo, welches als ein Höhepunkt hochbarocker Vokalmusik gelten kann und hochemotionalen Ausdruck mit virtuoser Gesangskunst zu einer farbenreichen, teils lyrisch-verklärten, teils dramatischen Vertonung des Textes verbindet.

Gemeinsam mit den meditativen Klängen der „Lecons de ténèbres“ von Marc-Antoine Charpentier auf Texte der Klagelieder Jeremia und a-cappella Motetten von Carlo Gesualdo und Francis Poulenc ergibt sich für das Konzert am Sonntag in Döbeln ein Programm, das Raum gibt zum Innehalten und Trauern, doch letztlich Trost und besonders Hoffnung schenken will, und ein Licht sendet in diese dunkle Zeit.

Die Verbindung von historischen Instrumenten mit ihrem sehr klaren Klang, gepaart mit den Stimmen von zehn Solisten versprechen ein ganz besonderes und einzigartiges Klangerlebnis, was sonst nur an größeren Konzertorten zu erleben ist. Durch eine Förderung durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ist es möglich, dieses Konzert auch in Döbeln stattfinden zu lassen.Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Es wird aber um eine angemessene Spende gebeten.

Es gilt die 3G-Regel und die Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Konzertbesucher müssen entweder einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen oder einen tagesaktuellen Test.

Von daz/sro