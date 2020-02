Döbeln: Musikschüler räumen Preise ab

Chemnitz/Döbeln

Mit großen Erfolgen nahmen 28 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Mittelsachsen am 29. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ am Wochenende in Chemnitz teil.

Erste Preise für Holzbläser

In der Kategorie „Akkordeon Kammermusik“ wurden Luisa Rein, Antonia Langenhahn, Paula Reichelt und Collin Reichelt mit jeweils einem 1. Preis (23 Punkte) ausgezeichnet. Zwei Holzbläserensembles ( Inga Lehle / Ancilla Piechaczek und Inga Lehle / Judith Schmiedchen / Johannes Lehle) der Musikschule waren ebenfalls vertreten und erhielten erste Preise mit 23 und 24 Punkten.

Super und jung

Lene Danneberg und Adrian Cyrnik erspielten in der Kategorie „Klavier solo“ beide 23 Punkte und somit ebenfalls erste Preise mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, genau wie Marie Mischo (24 Punkte), Eliana Krahl (23 Punkte), Elli Kügler und Florian Cyrnik (jeweils 22 Punkte), die allerdings noch zu jung für eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb sind.

Blechbläser ebenfalls vorn

Mit weiteren ersten Preisen wurden das Blechbläserensemble, bestehend aus Max Stubenrauch, Pia Wittrin, Justus Schmiedchen und Georg Friedrich Schumann (23 Punkte) und das Streichensemble mit Pia Skovgaard-Sörensen und Karl Stahl (22 Punkte) für ihre tollen Beiträge geehrt. Franz Luis Schubert (Klavier solo) und Anna-Lena Klaus (Gesang) wurden mit jeweils 21 Punkten bewertet.

Landeswettbewerb in Zwickau

Insgesamt sechs Mal wurde Schüler*innen der Musikschule Mittelsachsen der zweite Preis verliehen: Artur Sattler, Annemarie Schumann, Julia Platner, Nikol Reinhardt, Rosalie Katzer und Tabea Hühnerfauth erhielten mit 20,19 und 18 Punkten ebenfalls einen 2. Preis. Von den insgesamt 175 Teilnehmer*innen haben es 67 Schüler*innen geschafft zum Landeswettbewerb 2020 in Zwickau weitergeleitet zu werden.

Von Olaf Büchel