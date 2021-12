Döbeln

Die Hanfampeln an der Dresdner Straße beschäftigen nun auch die Polizei. Nach einer Anfrage von lvz.de zu diesem Thema teilt Polizeikommissar Robin Reichel von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mit: „Zum Zeitpunkt des Eingangs Ihrer Mail war der Sachverhalt noch nicht bekannt. Ich habe dahingehend das Polizeirevier Döbeln und deren Kriminaldienstleitung in Kenntnis gesetzt.“

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Robin Reichels Kollegen haben sich gleich am Mittwoch zum Einsatzort begeben und „nach derzeitigem Kenntnisstand die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.“ Um eine Sachbeschädigung zu begehen, muss ein Täter oder eine Täterin eine Sache nicht unbedingt zerstören. Es reicht, deren „Erscheinungsbild nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend“ zu verändern. Darum sind beispielsweise auch Schmierereien an fremder Leute Wänden mit dauerhafter Farbe als Sachbeschädigung strafbar.

Hanfattacke auf mehrere Ampeln

In die Grünphase der Anlage an der Unnaer Straße haben Unbekannte die Umrisse eines Hanfblattes eingearbeitet. Das steht symbolisch für die Rauschmittel auf Basis von Tetrahydrocannabinol (THC), einem Inhaltsstoff der Hanfpflanze (cannabis sativa), welchen die neue Regierungskoalition aus SPD/FDP/Grünen, landläufig Ampel genannt, legalisieren will. In Döbeln sind von der jüngsten „Hanfattacke“ die Lichtzeichenanlagen an der Kreuzung Dresdner Straße/Unnaer Straße/Zschackwitzer Straße sowie die Fußgängerampel an der Grundschule in Döbeln-Ost betroffen.

Der Landkreis Mittelsachsen wollte sich als Zuständiger für den Straßenbetriebsdienst um die beschädigten Ampeln kümmern, diese gegebenenfalls sogar ausschalten. Hanfampeln tauchen deutschlandweit immer mal wieder auf. In Döbeln zum Beispiel an einer Bauampel, die den Verkehr während des Baus der neuen Muldebrücke regelte.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Dirk Wurzel