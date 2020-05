Döbeln: Nach Zwangspause wieder Brustkrebs-Früherkennung

Döbeln

Die speziellen Untersuchungen zur Früherkennung von Brustkrebs sollen am 18. Mai im Raum Döbeln wieder anlaufen. Die fahrbare Praxis für die Röntgenuntersuchungen der Frauen – das sogenannte Mammobil – steht dann wieder auf dem Steigerhausplatz in Döbeln bereit. Seit dieser Woche verschickt die Zentrale Stelle die Einladungen mit neuen Terminvorschlägen mit Datum und Uhrzeit für das Mammografie-Screening.

Für Frauen zwischen 50 und 69

Seit 2007 werden in Sachsen Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre zu dieser Vorsorgeuntersuchung eingeladen. Durch das Screening lassen sich nicht tastbare Vorstufen bösartiger Veränderungen und somit noch sehr kleine bösartige Tumoren entdecken. Unter anderem für den Raum Döbeln übernimmt das die Radiologische Gemeinschaftspraxis Chemnitz mit dem Mammobil.

Zwangspause wegen Corona

„Um im vorgeschriebenen Zyklus zu bleiben, hatten wir Mitte Februar mit den Untersuchungen auf dem Steigerhausplatz in Döbeln begonnen. Wegen Corona mussten wir aber im März frühzeitig abbrechen und haben alles auf Null heruntergefahren“, erklärt Dr. Klaus Hamm von der Röntgenpraxis. Durch die Zwangspause habe sich der Zyklus um etwa sechs Wochen verschoben. „Das ist aber kein Beinbruch. Wir bewegen uns noch im Zeitfenster und kommen dem Rechtsanspruch der Frauen auf diese Untersuchung nach“, sagt Dr. Hamm. Alle Frauen, die aufgrund der Aussetzung keine Einladung mehr erhalten haben oder ihren bereits vereinbarten Termin nicht wahrnehmen konnten, behalten ihren Leistungsanspruch. Dies gelte insbesondere für Frauen, die bis zum Ende der Aussetzungsfrist das 70. Lebensjahr vollendet haben.

Termine auch sonnabends

Um nun etwas Zeit aufzuholen, werde das Mammobil auch sonnabends besetzt sein. Um die Infektionsschutzregeln einhalten zu können, ist die mobile Praxis laut Dr. Klaus Hamm in den zurückliegenden Wochen umgebaut worden. „Wir haben die Sitzplätze reduziert, Trennungen geschaffen und eine Kanzel aus Plexiglas für die Untersuchung der Frauen eingebaut“, erklärt der Radiologe. Beim Besuch des Mammobils werde darum gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Befund in frühem Stadium

„In der Region Döbeln laden wir aller zwei Jahre rund 4 800 Frauen aus den Postleitzahlgebieten 04720 Döbeln und 04749 Ostrau zur Untersuchung ein. In den letzten Jahren haben gut zwei Drittel der Frauen diese Einladung angenommen“, berichtet Dr. Klaus Hamm. Seit 2008 sind insgesamt 18 466 Frauen untersucht worden. Bei 117 Frauen musste die Diagnose Brustkrebs gestellt werden. Nur in 28 Prozent der Fälle war dabei der Tumor so groß, dass man ihn auch durch eine Tastuntersuchung gefunden hätte. Dr. Hamm: „Wir finden den Befund grundsätzlich in einem frühen Stadium in dem die Prognose für die betroffenen Frauen besser ist. Das Brustkrebs-Früherkennungs-Programm hat in den letzten Jahren gezeigt, dass durch eine Mehrentdeckung früher Stadien und kleiner Befunde von Brustkrebs das Auftreten von Karzinomen in fortgeschrittenen Stadien reduziert wird.“

Für Terminänderungen oder weitere Fragen steht die Zentrale Stelle unter Tel. 0371/918 50 999 oder per Email (zentrale-stelle@mammo-sachsen.de) oder Fax 0371/918 50 900 zur Verfügung; der verschickte Brief enthält einen Einladungscode, mit dem das Onlinebuchungssystem nutzbar ist

Von Olaf Büchel