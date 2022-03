Waldheim

Erst war Tobias Busch skeptisch. Wird er es schaffen, 60 Unterstützer-Unterschriften zusammen zu bekommen, damit er als Einzelkandidat zur Bürgermeisterwahl am 12. Juni antreten kann? Die Skepsis war unbegründet. „Es kamen weit mehr Unterschriften zusammen, als ich benötigt habe“, sagt der 41-Jährige. Der CDU-Ortsverband Waldheim befürwortet die Kandidatur. Tobias Busch ist seit 2019 kommunalpolitisch aktiv, gehört als parteiloser Stadtrat der CDU-Fraktion im Waldheimer Stadtrat an.

Stadtratswahl war erster Schritt

„Ich sehe die größten Potenziale für jemanden, der unabhängig ist“, sagt Tobias Busch. Da er mit seinen eigenen politischen Einstellungen näher bei der CDU ist, als bei anderen Parteien, hat er sich deren Fraktion im Stadtrat angeschlossen. Tobias Busch ist gebürtiger Waldheimer und bezeichnet sich als „tief verwurzelt“ in der Stadt, beispielsweise über sein Engagement in Sportvereinen. „Mich hat schon immer beschäftigt, was aus Waldheim wird. Darum bin ich 2019 zur Stadtratswahl angetreten“, sagt der 42-Jährige. Jetzt will er einen Schritt weiter gehen und als Bürgermeisterkandidat antreten.

Transparente Kommunalpolitik

Er will Waldheim weiter voran bringen, das beste für die Stadt, für Kinder und Familien herausholen. Digitalisierung ist ihm wichtig, da ist Tobias Busch vom Fach. Der Diplomingenieur hat an der TU Dresden ein Studium der Wirtschaftsinformatik absolviert und arbeitet als Senior Projektentwickler bei einem namhaften IT-Unternehmen. Tobias Busch ist verheiratet und hat drei Kinder. „Ich möchte für jeden Bürger in Ansprechpartner sein, unabhängig von Parteipräferenzen“, sagt Tobias Busch. Als Bürgermeister würde er sich für eine transparente und bürgernahe Kommunalpolitik einsetzten.

Die anderen beiden Kandidaten haben die jeweiligen Parteien nominiert, der sie angehören, beziehungsweise für die sie antreten. Darum brauchten Steffen Ernst (FDP) und Christian Wesemann (AfD) keine Unterstützerunterschriften. Im Februar hatte der Ortsverband der FDP Amtsinhaber Steffen Ernst einstimmig als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl nominiert.

Offiziell bestätigen muss die Kandidaten nun der Wahlausschuss der Gemeinde. Dies hat mindestens 58 Tage vor der Wahl zu geschehen.

Von Dirk Wurzel