Hartha

Emil Tännert geht in den Ruhestand. Elke Lorenz übernimmt und ist ab sofort Bürgerpolizistin in Hartha. „Ein Jahr lang habe ich jetzt Bürodienst gemacht. Da hat mir der Kontakt zu den Bürgern gefehlt“, sagt die Polizeihauptmeisterin. Hartha kennt sie bereits aus dem Streifendienst.

Emil Tännert, ebenfalls Polizeihauptmeister, war 14 Monate Bürgerpolizist in Hartha. Zu DDR-Zeiten gab es das schon in ähnlicher Form und hieß Abschnittsbevollmächtigter, kurz ABV. „Als ABV habe ich angefangen und als ABV habe ich aufgehört“, sagt Emil Tännert über seine Laufbahn, die bei der Deutschen Volkspolizei begann und sich nach Wende und Wiedervereinigung bei der Sächsischen Landespolizei fortsetzte.

Elke Lorenz ist seit 1993 bei der Polizei. Sie begann bei der Bereitschaftspolizei in Leipzig, dann folgten sechs Jahre bei der Verkehrspolizei-Inspektion in Dresden. Seit 2000 arbeitet die Polizeihauptmeisterin im Revier Döbeln, war dort im Streifendienst tätig sowie Sachbearbeiterin Verkehr im Kriminaldienst. Und auf den Verkehr wird sie auch in Hartha ein besonderes Auge werfen.

„Hartha ist zum Glück nicht so groß, so dass man eine Fußstreife machen kann“, sagt die neue Bürgerpolizistin. Zumindest im Stadtgebiet ist das möglich. Und für die dörflichen Ortsteile gibt es den Streifenwagen. Den die Leute auch per Handsignal anhalten, wie Emil Tännert sagt.

„Es wird schon nach dem Bürgerpolizisten gefragt“, sagt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Er schätzt es, dass die Polizei wieder in der Fläche präsent ist. Das war mal anders im Freistaat Sachsen. Sinkende Einwohnerzahl, sinkende Kriminalitätsrate – brauchen wir also weniger Polizisten, war die einfache Rechnung.

Die aber nicht wirklich gut aufging. „Es war einfach niemand für die Leute da“, sagt Kai Kießling, Erster Polizeihauptkommissar und derzeit Leiter des Polizeireviers Döbeln. „Es ist uns aber wichtig, wieder das Ohr an die Masse zu kriegen und für die Leute da zu sein“, so Kai Kießling. Den Vergleich Bürgerpolizist in der Bundesrepublik ist wie ABV in der DDR, trägt er nicht zu 100 Prozent mit. Aber zu großen Teilen macht der Bürgerpolizist von heute das, was auch der ABV früher getan hat.

Elke Lorenz hat in Hartha auch einen Dienstraum. Früher hieß das Polizeiposten, heute Polizeistandort. Dieser befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Rathauses. Geöffnet ist dieser am Dienstag von 9.30 bis 11 Uhr und am Donnerstag von 15.30 Uhr bis 17 Uhr, telefonisch erreichbar unter 034328/5 21 00.

Von Dirk Wurzel