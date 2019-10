Döbeln

Früher verkauften dort unterschiedliche Händler, darunter auch Andreas Riethig, unter anderem Zierfische, Meerschweinchen und Tierbedarf, wie Fischfutter. Aber seit Anfang der 1990er Jahre stand das Haus an der Döbelner Marktstraße 11 leer und verfiel. Nun steht es bis auf die Fassade zur Straße und das Treppenhaus gar nicht mehr. „Ich hatte nie vor, hier einen kompletten Kahlschlag zu machen“, sagt Holger Radisch, der das marode Haus 2017 kaufte und 2019 mit dem Umbau begann – in guter Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz, pragmatisch und lösungsorientiert. Projektiert hat das Vorhaben das Bauplanungsbüro von Maik Schroeder, bps architektur GmbH.

Die Bohrspezialisten der Pirnaer Firma Brücken- und Spezialbau Meißner bringen an der Marktstraße in Döbeln Bohrpfähle ein und schaffen so das Fundament für den Neubau im entkernten Haus, von dem nur die Fassade und das Treppenhaus stehen blieben. Quelle: Sven Bartsch

„Wir haben hier die Besonderheit, dass das Haus an der Marktstraße 11 das Gebäude in Döbeln ist, das am längsten unter Denkmalschutz steht“, sagt Jörg Liebig von der Denkmalbehörde des Landkreises Mittelsachsen. 1982 bekam das Haus den Schutzstatus. Es stammt wohl aus dem 18. Jahrhundert, so um die Zeit von 1730 herum. „ Denkmalschutz war damals recht ungewöhnlich für ein Bürgerhaus“, sagt Jörg Liebig. Er ist froh, dass es nun vorwärts geht bei der ehemaligen Tierhandlung und weiß das Projekt bei dem Döbelner Holger Radisch in guten Händen.

So soll das Haus einmal aussehen, wenn es fertig ist Quelle: privat

Er hätte das Haus sogar ganz wegreißen dürfen, um es komplett neu wieder aufzubauen. Aber das wollte er nicht und kam in Abstimmung mit dem Denkmalschutz auf die Variante, Fassade und Treppenhaus stehen zu lassen und den anderen, abgerissenen Teil neu aufzubauen. Aber dafür müssen die Bohrpfahlspezialisten der Pirnaer Firma Brücken- und Spezialbau Meißner erstmal die Grundlage schaffen. Auf insgesamt 38 Bohrpfählen mit einem Durchmesser von 13,5 Zentimetern, die bis zu zwölf Meter tief in den Boden ragen, wird die Bodenplatte aus Stahlbeton ruhen. „Der Baugrund ist hier sehr schlecht und nicht tragfähig“, begründet Holger Radisch dieses Vorgehen.

Kommentar: Gewinn für Döbeln Von Dirk Wurzel Wieder ein Dutzend Parkplätze weniger in der Döbelner Innenstadt. Und außerdem ist die Marktstraße dicht, weil derzeit eine Holzkonstruktion die Fassade der ehemaligen Zoohandlung stützt. Kann man sich drüber aufregen, muss man aber nicht. Denn im Gegenzug verwandelt sich die letzte Ruine am Obermarkt wieder in ein vorzeigbares Gebäude, denkmalgerecht saniert mit großer Dachgaube. Das ist doch ein Grund zur Freude. Denn wie ein hohler Zahn gammelte die ehemalige Tierhandlung an der Marktstraße 11 seit der Wende vor sich hin. Nun hat sich glücklicherweise Holger Radisch des Gebäudes angenommen und zusammen mit dem Denkmalschutz eine Umbauvariante gefunden, die Alt und Neu miteinander kombiniert. Das ist ein großer Gewinn für Döbeln und ein gutes Beispiel für pragmatischen Denkmalschutz, der an machbaren Lösungen orientiert ist, statt Luftschlösser zu bauen, denen dann reale Ruinen gegenüberstehen.

In diesem Jahr sollen, wenn das Wetter mitspielt, noch die Mauerarbeiten über die Bühne gehen, das Dach soweit fertig werden, dass die Unterspannbahn drauf ist. Bis zum dritten Quartal 2020, so ist das Ziel, soll das Bauvorhaben fertig sein. Dann will Holger Radisch mit seinem Ingenieurbüro für Technische Gebäudeausrüstung von der Döbelner Bahnhofstraße an die Marktstraße ziehen. Die Firma wird das erste Obergeschoss und das Dachgeschoss belegen. Ins Erdgeschoss kommt zunächst eine Doppelgarage, wovon die Unterzugskonstruktion aus Doppel-T-Trägern bereits kündet. „Möglich ist aber auch, dass hier mal ein Ladengeschäft einzieht“, sagt der Bauherr.

Der Freistaat fördert das Bauvorhaben und legt Wert auf folgende Formulierung: „Diese Maßnahme wird mitfinanziert aus Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.“

Von Dirk Wurzel