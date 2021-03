Döbeln: Neunjähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Döbeln/Schrebitz

Bei einem tragischen Unfall ist am Mittwochnachmittag auf der Dresdner Straße in Döbeln ein neunjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber der Bundeswehr flog das Kind in die Uni-Klinik Dresden. Die Polizei teilt jetzt weitere Details zu dem Unfall mit.

Mit einem Helikopter des Such- und Rettungsdienstes der Bundeswehr, der gerade in der Nähe war, wurde das Kind in die Uniklinik nach Dresden geflogen. Quelle: Sven Bartsch

Auf die Straße gerannt?

Demzufolge war gegen 15.35 Uhr eine 60-jährige Fahrerin eines Pkw Ford auf der Dresdner Straße (B 175) stadteinwärts unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand rannte für die Autofahrerin offenbar unvermittelt von rechts ein neunjähriges Mädchen auf die Fahrbahn der Bundesstraße. Auf Höhe der Einmündung Zur Sandgrube kam es zum Zusammenstoß zwischen Kind und Auto. Dabei stürzte die Neunjährige und verletzte sich schwer. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1 500 Euro.

Mopedunfall bei Schrebitz

Bei Schrebitz ist am Mittwochabend ein 38 Jahre alter Mopedfahrer verunglückt. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 38-Jährige war gegen 21 Uhr auf der Mügelner Straße (S 35) in Richtung Schrebitz unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und stürzte. Am Moped entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Mann stand zum Unfallzeitpunkt offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein mit dem deutschen Staatsangehörigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Für den Mopedfahrer folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Von daz/obü