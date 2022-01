Waldheim

Er zog klauend und raubend durch Waldheim. Schlug zudem einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes Waldheim. Der wollte die Obdachlosenwohnung abnehmen, in der der junge Mann damals lebte. Nun gab es die Quittung vom Jugendschöffengericht des Amtsgerichtes Döbeln: Ein Jahr und vier Monate Jugendhaft ohne Bewährung. Unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Diebstahls, Körperverletzung und Leistungserschleichung.

Kleine Beute, viel Verdruss

Räuberischer Diebstahl ist wie Raub. Der junge Mann hatte eine Verkäuferin bedroht, die ihn beim Klauen von Energy-Drinks, zwei Pfannkuchen und zwei Brötchen im Gesamtwert von 7,74 Euro im Waldheimer Lidl erwischte, um die Beute behalten zu können. Wer so handelt, wird gleich einem Räuber bestraft, heißt es in Paragraf 252 des Strafgesetzbuchs, der dort seit 1871 in unverändertem Wortlaut drin steht. Bei Erwachsenen geht es da bei einem Jahr Haft aufwärts los, weshalb eine solche Straftat als Verbrechen gilt.

Vermindert schuldfähig

Aber bei dem Heranwachsenden, er war zur Tatzeit zwischen 18 und 21 Jahren alt, wendete das Jugendschöffengericht das eigentlich mildere Jugendstrafrecht an. „Zudem haben wir die Drogenproblematik, dass der Angeklagte Lebensmittel stahl, weil er das ohnehin nicht so üppig vorhandene Geld für Drogen ausgegeben hatte“, sagte Richterin Marion Zöllner, die Vorsitzende des Jugendschöffengerichts. Wäre das Gericht davon nicht ausgegangen, dass der junge Mann wegen seiner Drogensucht vermindert schuldfähig ist, wäre die Strafe wohl auch höher ausgefallen.

Kein Spielraum für Bewährung

Beim räuberischen Diebstahl ging das Gericht zudem von einem minder schweren Fall aus. „Er hat keine Gewalt angewendet und der Wert der Beute war gering“, begründete Richterin Zöllner, weshalb das Gericht einen minder schweren Fall annahm. Aber: „Die aggressive Form, mit der der Angeklagte vorgegangen ist, bleibt in psychischer Hinsicht nicht ohne Folgen.“

Das Gericht sah keinen Spielraum für eine Bewährung, weil er weder eine positive Sozial- noch eine positive Kriminalprognose habe. „Wir stimmen der Verteidigung zu, dass der Angeklagte in seiner Kindheit eine schlimme Entwicklung hatte, die man keinem Kind wünscht. Aber wir halten es für bedenklich, die Verantwortung für sein Handeln auf die Gesellschaft abzuschieben“, sagte die Vorsitzende. So gab es nach ihren Worten genügend Hilfsangebote für den aus schwierigen Verhältnissen stammenden jungen Mann.

Urteil rechtskräftig

Das Gericht stützte seinen Tatnachweis überwiegend auf das Geständnis des heranwachsenden Straftäters. Das Urteil des Jugendschöffengerichts ist rechtskräftig, da sowohl Staatsanwalt Metzger als auch Verteidiger, Rechtsanwalt Walter Limmer, erklärten, auf Rechtsmittel zu verzichten.

Von Dirk Wurzel