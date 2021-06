Döbeln Nord: Verdacht auf ein Gasleck  

Döbeln

Die Feuerwehr von Döbeln rückte Donnerstag Abend gegen 20 Uhr mit mehreren Fahrzeugen in das Wohngebiet Döbeln Nord aus. Nach Angaben vom Lagezentrum der Polizeidirektion Chemnitz sei Am Holländer in einem der Hausaufgänge im Wohnblock der Nummern 1 bis 7  Gasgeruch wahrgenommen worden.

Drehleiterfahrzeug im Einsatz

Daraufhin wurde geprüft, ob es möglicherweise ein Leck einer Gasleitung gibt. Die Polizeibeamten sicherten die Einsatzstelle der Feuerwehr ab. Diese war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Unter anderem war das Drehleiterauto mit im Einsatz. Gegen 20.20 Uhr war der Einsatz beendet. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten wieder ein.

Von daz/sro