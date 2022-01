Döbeln/Mittelsachsen

Der Döbelner Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) will Landrat von Mittelsachsen werden. In einer Videokonferenz hat der erweiterte CDU-Kreisvorstand den 40-Jährigen einstimmig als Landratskandidat der mittelsächsischen Union vorgeschlagen. Die offizielle Nominierung des CDU-Kandidaten soll am 5. Februar erfolgen. Dafür hat Liebhauser jetzt seinen Hut in den Ring geworfen. Weitere CDU-Bewerber sind bislang nicht bekannt.

Damm und Woidniok für Liebhauser

In der internen Videoschalte sprach sich neben Vorstandsmitglied Matthias Damm, der amtierender Landrat ist, auch der Chef der Kreistagsfraktion, Jörg Woidniok, für Liebhauser aus. Der 40-Jährige, der seit 2016 den Kreisverband der Christdemokraten anführt, bringe langjährige politische Erfahrung mit. Liebhauser war viele Jahre Stadtrat in Döbeln, von 2009 bis 2019 Landtagsabgeordneter in Sachsen und er sitzt im Kreistag von Mittelsachsen. Als studierter Rechtspfleger und Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Döbeln habe er die nötige Fachkompetenz für die Führung des Landkreises Mittelsachsen, begründet der CDU-Kreisvorstand seinen Vorschlag.

Verantwortung für Landkreis

Liebhauser war in den zurückliegenden Wochen immer wieder als möglicher CDU-Kandidat für den Landratsposten gehandelt worden, hielt sich selbst aber noch bedeckt. Nun herrscht für ihn Klarheit: „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht und diese gemeinsam mit der Familie und Freunden besprochen. Die Arbeit als Oberbürgermeister von Döbeln macht mir große Freude – vieles konnte ich seit 2019 mit einem spitzen Team in der Verwaltung voranbringen.“ Aber, so Liebhauser weiter: „Damals als Abgeordneter im Landtag und auch jetzt als Kreisrat und Oberbürgermeister bin ich mir der Verantwortung für unseren Landkreis bewusst und nehme dieses Votum dankbar an.“ Das letzte Wort haben nun die mittelsächsischen Mitglieder der CDU am 5. Februar. Diese entschieden dann endgültig , wer für die Union ins Rennen geht. „Wenn die Wahl auf mich fällt, dann werde ich in der Bevölkerung um Unterstützung werben“, sagt Liebhauser.

Weigand steht für AfD bereit

Inzwischen hat auch der AfD-Kreisrat Rolf Weigand aus Großschirma erklärt, als Kandidat seiner Partei für die Landratswahl in Mittelsachsen am 12. Juni zur Verfügung zu stehen. Auf dem Kreisparteitag am 12. März soll die Entscheidung fallen, wer für die Alternative antritt.

Von Olaf Büchel