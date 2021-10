Döbeln: Odyssee nach positiven Corona-Tests- Das sagt das Gesundheitsamt

Döbeln

Die Hälfte der Schüler einer achten Klasse am Lessing-Gymnasium waren am Montag schon nicht am Start. Bei den morgendlichen Corona-Selbsttests der übrigen Schüler schlugen einige positiv an. „Nachdem wir die morgendlichen Krankmeldungen und die Ergebnisse der Schnelltests ausgewertet haben, entschied ich, alle Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse nach Hause zu schicken. Dies war eine Sicherheitsmaßnahme, um weiteren Infektionen vorzubeugen“, sagte Schulleiter Michael Höhme. Beim Gesundheitsamt wurde das Vorgehen ausdrücklich begrüßt. Die 28 Döbelner Achtklässler sind nicht die einzigen. „Derzeit sind in 19 Schulen im Landkreis Mittelsachsen insgesamt 73 Schüler in Quarantäne“, ist aus dem Landratsamt Mittelsachsen zu erfahren.

Was müssen Eltern im Falle eines positiven Tests tun?

„Wenn ein Kind in der Schule durch einen Schnelltest positiv ist, dann geht es nach Hause beziehungsweise wird abgeholt. Nach dem positiven Selbsttest muss ein PCR-Test beim Arzt erfolgen. Eine Person, die positiv getestet wurde, muss sich sofort in Quarantäne begeben, dies schreibt die entsprechende Allgemeinverfügung vor“, informiert André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen. Das Gesundheitsamt ermittelt die engen Kontaktpersonen. Kontaktpersonen, die keine Symptome haben und geimpft sind oder noch als genesen zählen, erhalten im Regelfall keine Quarantäne. Sie sind allerdings verpflichtet, sich auf Symptome zu beobachten.

PCR-Test aber woher?

Für die betroffenen Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse am Lessing-Gymnasium wurde eine Quarantäne verfügt. Zeitnah sollen den Eltern nun die Bescheide des Gesundheitsamtes zugestellt werden. Für die positiv getesteten Kinder stand also schnellstmöglich ein PCR-Test zur Bestätigung an. Doch damit begann für viele der Betroffenen eine Odyssee. Denn das Gesundheitsamt schickte die Eltern dazu mit ihren Kindern zum Kinderarzt. Die drei Kinderärzte in Döbeln sind aber derzeit ohnehin am Limit. Aktuell bilden sich zeitweise lange Schlangen an der Anmeldung bis in die Treppenhäuser, da auch das RS-Virus viele Kinder erkranken lässt. Verzweifelt fragten sich die Eltern der positiv getesteten Kinder, wo sie nun einen PCR-Test herbekommen sollen. Die Hotline beim Gesundheitsamt des Landkreis ist aktuell nur bis 12 Uhr besetzt. 15 Minuten in der Warteschleife sind dabei die Regel. Die Antwort von Pressesprecher André Kaiser fällt kurz aus: „Die PCR-Tests erfolgen bei den Ärzten. Diese sind für die Diagnostik zuständig.“

Auch Schulleiter Michael Höhme hat von den Eltern entsprechende Rückmeldungen bekommen. „Ich weiß, dass es vielen Eltern jetzt gelungen ist, über ihre Hausärzte einen PCR-Test zu bekommen.“ Doch auch in vielen Arztpraxen, die derzeit ebenfalls mit übervollen Wartezimmern zu kämpfen haben, war man über die zusätzlich und vor allem isoliert von den anderen Patienten zu testenden Kinder, nicht amüsiert.

Der Schulleiter hat jetzt Schüler und Eltern über Lernsax angeschrieben und den erkrankten Schülern gute Besserung gewünscht. „Die bevorstehenden zwei Wochen Herbstferien sind jetzt das rettende Ufer. Ich hoffe, dass die Ferien uns jetzt helfen die Situation zu entspannen“, sagt Michael Höhme. In allen anderen Klassen gab es bislang nur mal einzelne Fälle von positiven Corona-Tests. In diesen Fällen wurden die betroffenen Schüler und eventuell noch unmittelbare Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt. Die Testfrequenz wurde in diesen Klassen dann von zweimal auf dreimal pro Woche erhöht und alle Eltern informiert. Denn Eltern von Kindern mit besonderen Gefährdungen oder Vorerkrankungen haben die Möglichkeit, ihre Kinder in diesen Fällen aus Sicherheitsgründen zu Hause zu lassen.

Warum ist das Gesundheitsamt telefonisch kaum erreichbar?

„Wir erhalten rund 200 Anrufe in den Vormittagsstunden und haben auch hier Personal aufgestockt. Die Verlängerung der Hotline wird immer wieder geprüft. Die aktuelle Situation ist wieder eine enorme Herausforderung für das Gesundheitsamt“, sagt Landratsamtssprecher André Kaiser. Das Gesundheitsamt ist wieder im vollständigen Krisenmodus und konzentriert sich bis auf wenige Ausnahmen (wie Einschulungsuntersuchungen) aktuell vollständig auf Corona. Aus verschiedenen Abteilungen des Landratsamtes gibt es nun wieder personelle Unterstützung für die Kontaktnachverfolgung und Quarantänekontrolle. Auch am Wochenende wird durchgearbeitet.

Wie lange dauert es, bis die Quarantänebescheide rausgehen?

Quarantänebescheide werden schnellstens nach den Ermittlungsgesprächen versandt. Ebenso versuchen wir schnellstens die Kontaktnachverfolgung aufzunehmen.

Wie lange dauert die Quarantäne für die Kinder und die Angehörigen?

„Die häusliche Absonderung ist für mindestens 14 Tage bei Erkrankten erforderlich. Des Weiteren ist das Ende der Quarantäne daran gebunden, dass seit mindestens 48 Stunden eine nachhaltige Besserung der akuten Covid-19-Symptomatik gemäß ärztlicher Beurteilung eingetreten ist“, so der Landkreissprecher. Enge Kontaktpersonen sind für zehn Tage abzusondern. Bei ihnen besteht entsprechend den RKI-Empfehlungen die Möglichkeit, sich nach fünf Tagen mittels PCR oder nach sieben Tagen mittels Schnelltest frei zu testen. Das Ergebnis ist dem Gesundheitsamt vorzulegen.

Werden der Arbeitsausfall der Eltern und die Schnelltests bezahlt?

Die Entschädigung bemisst sich nach dem Verdienstausfall. Für die ersten sechs Wochen wird sie in Höhe des Verdienstausfalls gewährt. Vom Beginn der siebenten Woche an wird sie in Höhe des Krankengeldes gewährt. Enge Kontaktpersonen, die vom Gesundheitsamt abgesondert wurden, müssen die Schnelltests nicht selbst bezahlen. In den Ferien besteht die Möglichkeit der Testung in den Testzentren der Region.

Von Thomas Sparrer