Döbeln: Odyssee nach positiven Corona-Tests lässt Eltern verzweifeln

Döbeln

Die Hälfte der Schüler einer achten Klasse am Lessing-Gymnasium waren am Montag schon nicht am Start. Bei den morgendlichen Corona-Selbsttests der übrigen Schüler schlugen einige positiv an. „Nachdem wir die morgendlichen Krankmeldungen und die Ergebnisse der Schnelltests ausgewertet haben, entschied ich, alle Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse nach Hause zu schicken. Dies war eine Sicherheitsmaßnahme, um weiteren Infektionen vorzubeugen“, sagte Schulleiter Michael Höhme. Beim Gesundheitsamt wurde das Vorgehen ausdrücklich begrüßt.

PCR-Test aber woher?

Für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse wurde eine Quarantäne verfügt. Zeitnah sollen nun die Bescheide des Gesundheitsamtes zugestellt werden. Den Eltern der Kinder mit positivem Selbsttest empfiehlt die Gesundheitsbehörde schnellstmöglich einen PCR-Test zur Bestätigung. Doch damit begann für viele der Betroffenen eine Odyssee. Denn das Gesundheitsamt schickte die Eltern dazu mit ihren Kindern zum Kinderarzt. Die drei Kinderärzte der Stadt sind aber derzeit ohnehin am Limit. Oft bilden sich aktuell lange Schlangen bis in die Treppenhäuser, da aktuell auch das RS-Virus viele Kinder erkranken lässt. Verzweifelt fragten sich die Eltern der positiv getesteten Kinder, wo sie nun einen PCR-Test herbekommen sollen. Die Hotline beim Gesundheitsamt des Landkreis ist aktuell nur bis 12 Uhr besetzt. Aber außer einer Dauerwarteschleife tut sich in der Regel bei einem Anruf nichts.

Auch Schulleiter Michael Höhme hat von den Eltern entsprechende Rückmeldungen bekommen. „Ich weiß, dass es vielen Eltern jetzt gelungen ist, über ihre Hausärzte einen PCR-Test zu bekommen.“ Er hat jetzt Schüler und Eltern über Lernsax angeschrieben und den erkrankten Schülern gute Besserung gewünscht. Die bevorstehenden zwei Wochen Herbstferien sind jetzt das rettende Ufer. „Ich hoffe, dass die Ferien uns jetzt helfen die Situation zu entspannen“, sagt Michael Höhme. In allen anderen Klassen gab es bislang nur mal einzelne Fälle von positiven Corona-Tests. In diesen Fällen wurden die betroffenen Schüler und eventuell noch unmittelbare Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt. Die Testfrequenz wurde in diesen Klassen dann von zweimal auf dreimal pro Woche erhöht und alle Eltern informiert. Denn Eltern von Kindern mit besonderen Gefährdungen oder Vorerkrankungen haben die Möglichkeit, ihre Kinder in diesen Fällen aus Sicherheitsgründen zu Hause zu lassen.

Häusliches Lernen auch an der Kunzemann-Grundschule

Ähnlich wie am Gymnasium wurden in dieser Woche auch an der Döbelner Kunzemann-Grundschule gleich zwei Schulklassen in den häuslichen Unterricht geschickt. Hier ist allerdings nicht Corona die Ursache, sondern das RS-Virus. Daran sind zum einen viele Kinder erkrankt, aber vor allem auch einige Lehrerinnen beziehungsweise deren Kinder. Das sorgte für extreme Engpässe.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer