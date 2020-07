Das wird ein Abschiedskonzert: Der Generalmusikdirektor der Mittelsächsischen Philharmonie, Raoul Grüneis, dirigiert am Freitagabend zum letzten Mal in Döbeln. Das Sommernachtskonzert ist wegen Corona nicht im Theater, sondern unter freiem Himmel am Stiefelbrunnen zu erleben. Der wird ausnahmsweise nicht plätschern.

Hier mit Sackkarre und Stapelstühlen, am Freitag wieder mit Dirigentenstab: Generalmusikdirektor Raoul Grüneis (l.) verabschiedet sich vom Mittelsächsischen Theater. Beim Sommernachtskonzert am Freitagabend auf dem Niedermarkt ist der GMD zum letzten Mal in Döbeln zu erleben – als musikalischer Leiter und Moderator. Bei der Bauprobe am Montag waren auch Orchesterwart Ivo Hawlik (r.) und Orchestersekretär Andreas Vogl dabei. Quelle: Olaf Büchel