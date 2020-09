Döbeln: „Ordnungshüter“ auf Bewährung muss jetzt Arbeitsstunden leisten

Döbeln

Eigentlich steht Klaus (34) als strammer Nationalist für Recht und Ordnung. Gern zieht er sich mit seinen Kumpels von der hiesigen NPD eine rote Schutzzonenweste an und läuft gegen steigende Kriminalität, ganz besonders gegen die von Ausländern, Streife. Zumeist beendet die richtige Polizei den Spuk.

Staatsanwältin Annelie Steffen wollte den selbst ernannten Ordnungsklaus aber in dieser Woche am liebsten hinter Gitter sehen. Denn Klaus und seinem Kumpel mit dem selben Vornamen (Namen geändert) möchte man ansonsten am liebsten gar nicht begegnen. Weder bei Tag noch in der Nacht und schon gar nicht als angeblichen Beschützer auf Streife.

Vorstrafen im Dutzend

Sechs und acht Monate Haft ohne Bewährung forderte die junge Staatsanwältin bei der Verhandlung am Döbelner Amtsgericht für die beiden 33 und 34 Jahre alten Döbelner. Vor allem das gut gefüllte Vorstrafenregister und die „erhebliche Rückfallgeschwindigkeit“ der Männer ließ die Staatsanwältin daran zweifeln, dass es bei Klaus und Klaus noch einmal mit Bewährung oder Geldstrafe abgehen sollte. Nicht zum ersten Mal standen die beiden Deutschen wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Wohnungseinbruchdiebstahl, Nötigung, Erschleichen von Leistungen, Diebstahl in verschiedenen Variationen, Beleidigung, Bedrohung und Trunkenheitsdelikte füllen bei beiden im Dutzend das Vorstrafenregister. Der ältere Klaus, der sonst gern Schutzzonenweste trägt, hat noch ein paar Konflikte mit der Schweizer Justiz, darunter Betäubungsmittelvergehen, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Diebstahl, auf dem Kerbholz.

Sturzbetrunken am Nachmittag

Nun verhandelte Richterin Nancy Weiß am Döbelner Amtsgericht mal wieder gegen die Beiden. Diesmal hatten sie an einem Sonnabendnachmittag um halb drei im August des vergangenen Jahres vor dem Wohnblock des einen Klaus in Döbeln-Nord ordentlich gebechert. Beide hatten um diese Nachmittagszeit schon einen Alkoholpegel erreicht, der bei Untrainierten für die Intensivstation reicht. Vom vorbei eilenden Pärchen mit den Einkaufstüten wollen sie einen bösen Spruch gegen Nazis gehört haben. „Ich bin in Nord als Nationalist bekannt. Doch zwischen Nazi und Nationalist gibt es einen großen Unterschied“, erklärt Schutzzonen-Klaus vor Gericht. Da die beiden trotz ihres Gewohnheitspegels immer noch ganz gut geradeaus laufen können, wollen sie das Paar zur Rede stellen. Der volltrunkene Klaus packt den 37-jährigen Mann von hinten und stürzt mit ihm auf die Wiese. Der jüngere Klaus gibt einen Klapps mit der flachen Hand auf den Nacken des Geschädigten und vielleicht auch ein paar Beschimpfungen zu.

Als die Lebensgefährtin des Angegriffenen die Polizei am Handy hat, trollt sich der volltrunkene Klaus. Mit dem anderen Klaus gibt es bis zur Ankunft der Polizei noch ein Tänzchen, bei dem er zu treten und zu schlagen versucht. Vom Faustschlag in den Nacken durch den einen Klaus und vom Umreißen durch den anderen bleiben nur ein Kratzer am Arm und blaue Flecken an Hinterkopf und Bein. Der 37-Jährige Geschädigte und seine gleichaltrige Freundin erstatten Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung. Sie schildern vor Gericht in ihren Aussagen die Angriffe und wüste Beschimpfungen als „linke Zecken“. Eine Beleidigung ihrerseits habe es nicht gegeben.

Auch ein Polizeihauptwachtmeister ist im Zeugenstand und berichtet vom für diese Nachmittagsstunde beachtlichen Alkoholpegel der beiden Angeklagten, der bei über drei Promille beim einen und knapp unter eineinhalb Promille beim anderen lag. Beide sind allerdings Alkoholiker. Der eine brach schon zwei Entgiftungen in diesem Jahr ab. Der Klaus mit der Weste gab an, seit vier Wochen trocken zu sein und jetzt eine Arbeit in Aussicht zu haben.

Ähnlicher Vorfall im November

Richterin Nancy Weiß glaubte den Schilderungen der Geschädigten zum Vorfall. Zumal Schutzzonenklaus gerade noch eine Geldstrafe abzahlt, zu der er erst im November verurteilt wurde: Er hatte in Döbeln-Nord einen Lehrer der Oberschule wüst als Zecke bepöbelt und ins Gesicht geschlagen.

Die Richterin verurteilt die beiden Männer wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung. Allerdings entgegen dem Antrag der Staatsanwältin nur zu jeweils vier Monaten Haft, ausgesetzt auf drei Jahre Bewährung. Beide bekommen einen Bewährungshelfer zur Seite gestellt, müssen je 200 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten und je 50 Euro an das Opfer als Entschädigung zahlen. Dass die Verletzungen nur geringfügig waren und beide nicht gemeinschaftlich zu schlugen, wertete sie strafmildernd. Ebenso, dass sie die Tat einräumten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Thomas Sparrer