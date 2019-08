Unwetter - Döbeln: Orkanböen knicken starke Bäume wie Streichhölzer um Kurz, aber extrem war das Unwetter, dass Sonnabendnacht mit einer Gewitterfront über die Döbelner Region hinwegzog. Umgestürzte Bäume, herabgebrochene Äste, überflutete und gesperrte Straßen sowie Ausfälle in Strom- und Funknetzen – die Feuerwehren und zahlreiche andere Einsatzkräfte hatten bis Montag viel zu tun.

Ob in der Wappenhensch-Anlage oder am Stadtbad in Döbeln (Foto), vielerorts richtete das schwere Gewitter mit Sturmböen am Sonntagabend Schäden an. Quelle: Thomas Sparrer