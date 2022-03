Döbeln/Ostrau

Den gepackten Rollkoffer hatte der Ostrauer gleich mitgebracht. Und zwar für den Fall, dass ihn das Gericht zu einer Haftstrafe verurteilt. Dabei ist es bei Amtsgerichts-Urteilen in Döbeln eher unwahrscheinlich, dass ein Verurteilter vom Gerichtssaal direkt ins Gefängnis wandert.

Urteil rechtskräftig

Und so ist es auch in diesem Fall. Zwar verurteilte das Jugendschöffengericht den 42-Jährigen wegen viermaligen sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie dreimaligen Besitzes oder Anfertigen kinderpornografischer Schriften zu einer Gesamtstrafe von drei Jahren Haft. Und obwohl das Urteil gleich rechtskräftig wurde, bekommt der Ostrauer die Ladung zum Haftantritt per Post zugeschickt. Er konnte seinen Rollkoffer nach der Verhandlung in der Wachtmeisterei abholen und erstmal wieder nach Hause gehen.

Pädophile Neigung

„Es ist mehr als schlimm, was die Kinder durch Sie erfahren haben“, sagte Richtern Marion Zöllner, die Vorsitzende des Schöffengerichts, als sie dessen Urteil begründete. Das Gericht sah den Mann auch nicht als vermindert schuldfähig an, weil er bei den Taten laut eigenem Bekunden betrunken war. „Seit ihrer letzten Verurteilung ist bei Ihnen nichts passiert, sie haben die richtige Therapie nicht gefunden“, sagte die Vorsitzende. „Dass diese Neigungen bei Ihnen vorhanden sind, sieht man, wenn man die Vorstrafe betrachtet“, sagte die Richterin mit Blick auf eine pädophile Veranlagung des Ostrauers.

Einschlägig vorbestraft

Zu zwei Jahren und acht Monaten Haft hatte ihn das Amtsgericht Leipzig 2010 wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt. Den Großteil der Strafe saß er ab. Ein Urteil, dass seine Ex-Frau nicht wahrhaben wollte, als sie noch mit ihm zusammen lebte. „Er hatte mir eingeredet, dass ist so nicht passiert“, sagte die 22-Jährige. Sie war 18, als sie den 20 Jahre älteren Ostrauer heiratete. Die Ehe hielt nicht lange. „Drei Monate nach der Hochzeit wurde es schlimm mit der Trinkerei“, sagte die Zeugin. Aggressiv sei er unter Alkohol nicht geworden. Aber übergriffig. So konnte der Zeugin zufolge folgendes passieren: „Wenn eine Freundin von mir da war, ging er ihr an den Arsch.“

Sogar an eigenem Sohn vergriffen

Zu den Tatvorwürfen selber brauchte die Zeugin nichts sagen. Die hatte der Angeklagte eingeräumt und damit immerhin den Kindern erspart, vor Gericht auszusagen. Zunächst räumte der Deutsche die Vorwürfe ziemlich pauschal ein, Erinnerungslücken durch den Alkohol vorschiebend. Dann aber auch detaillierter. Es ging um sexuelle Gewalt, die er mehreren Kindern angetan hatte, um unsittliche, grenzverletzende Berührungen und das Fotografieren dieser Kinder, sprich das anfertigen kinderpornografischen Materials. Nicht mal vor seinem eigenen Sohn machte der Sextäter halt.

„Es war alles zu viel. Die Trennung, der Alkohol. Ich gebe zu, dass die Sachen getan zu haben“, sagte der 42-Jährige. Bei den geschädigten Kindern handelte es sich um seinen Sohn aus einer anderen kurzzeitigen Beziehung und dessen Schwester. Sie war bei den Taten fünf, der Junge neun. Von einem 13-Jähriger aus dem Freundeskreis fertigte er Nacktbilder. Kinder waren immer viel zu Gast in seiner Wohnung. „Der hat sein Geschlechtsteil ausgepackt“, sagte der Angeklagte über den 13-Jährigen. „Na und? Dann sagt man, dass er das bitte zu lassen hat“, sagte Richterin Zöllner dazu. Die Zeugin, sie kannte den Jungen auch, konnte diesen Exhibitionismus jedoch nicht bestätigen. „Er ist ein aufgeweckter Junge, aber das hat er nicht gemacht.“

Verteidiger stellt keinen konkreten Antrag

„Es erschließt sich mir nicht, dass Alkohol dazu führt, dass man Kinder missbraucht“, sagte Staatsanwältin Pönisch. Sie beantragte für die Taten drei Jahre Haft als Gesamtstrafe. Keinen konkreten Strafantrag stellte Rechtsanwalt Thomas H. Fischer, der Verteidiger des Ostrauers. „Wegen der alkoholischen Beeinflussung ist eine verminderte Schuldfähigkeit anzunehmen“, sagte der Verteidiger. „Für den Fall, dass das Gericht eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren verhängt, beantrage ich deren Vollstreckung zur Bewährung auszusetzen. Falls die es eine über zwei Jahre wird, eine den Taten angemessene Freiheitsstrafe.“

Von Dirk Wurzel