Waldheim

Die Waldheimer Jugendfeuerwehr hat am Wochenende wieder tonnenweise Altpapier gesammelt. Nachdem sie zuletzt wegen Corona auf Bringe-Sammlungen zurückgreifen musste, konnten die jungen Kameradinnen und Kameraden nun wieder in die Haushalte fahren und das Papier abholen. Weit über zwölf Tonnen kamen zusammen. Der große Container auf dem Bauhof war bereits zum Mittag gut gefüllt.

Viele Hände sind der Arbeit schnelles Ende. Quelle: Dirk Wurzel

Nach dem Mittagessen – es gab Nudeln mit Tomatensauce – rollten die Papierlaster weiter. Rote Feuerwehrautos, diesmal auch eins der Ortswehr Gebersbach und der orangene Multicar des Bauhofes fuhren vom Bauhof zu den Waldheimern und den Leuten in den Ortsteilen, die sich vorher bei der Feuerwehr zum Papier-Abholen angemeldet hatten. Die Firma P&W Bau unterstützte die Sammlung, indem sie einen Anhänger für den Transport bereit stellte. Dieser hat mit Gittern erhöhte Bordwände und war damit bestens geeignet für den Papiertransport.

Nur eine von vielen Altpapierladungen, die am Sonnabend auf dem Waldheimer Bauhof eintraf. Die Weihnachtspyramide im Hintergrund stand in der Adventszeit auf dem Waldheimer Markt und drehte sich meistens nicht. Quelle: Dirk Wurzel

Aber nicht alles Papier mussten die Jugendfeuerwehrleute holen. „Pünktlich um 8.30 Uhr war unser Stammlieferant da und hatte den Kofferraum voller Altpapier“, berichtet Jugendwart Heiko Hunder. Er koordinierte den Sammeleinsatz vom Gerätehaus an der Gebersbacher Straße aus und hatte den Überblick über die kleinen, größeren und großen Einsatzkräfte. 25 Kinder und Jugendliche sammelten Papier, genauso viele Betreuer passten auf.

Darunter nicht nur Kameradinnen und Kameraden aus der Waldheimer Gemeindewehr. Auch eine Feuerwehrfrau einer Ortswehr der Nachbargemeinde Kriebstein packte mit an. Auf deren Homepage konnten sich die Leute zudem für die Sammlung anmelden – digitale Hilfeleistung sozusagen. Viele der Anmeldungen gingen aber in analoger Form ein, als Zettel mit Adresse und Abholwunschtermin.

Auf dem Sammelpunkt beim Waldheimer Bauhof stauten sich bisweilen die mit Altpapier beladenen Fahrzeuge. Aber das Entladen ging rasch über die Bühne. Viele Füße drückten das Gros des flatternden Sammelgutes von den Ladeflächen in die Mulde des Radladers, der es in den Container lud. Was die Füße nicht schafften, übernahmen viele Hände.

Die Einnahmen aus der Altpapiersammlung kommen der Jugendfeuerwehr selbst zugute. „Wir haben ja wieder das Zeltlager, das in diesem Jahr seit langem wieder stattfindet“, sagt Heiko Hunder. Dieses gemeinsame Zeltlager mit den Jugendfeuerwehren der Sachsenkreuz-Städte fiel in den vergangenen Jahren der Pandemie zum Opfer.

Von Dirk Wurzel