Döbeln: Pferdebahn startet am 4. Juli in die Saison

Döbeln

Der Termin für den Start der Pferdebahn-Saison steht: am 4. Juli soll Pferd Elko zum ersten Mal in diesem Jahr den mit Fahrgästen beladenen Wagen durch Döbelns Innenstadt ziehen.

„Endlich wieder Pferdebahn fahren, darauf haben viele gewartet. Wir werden diesen Tag zu unserem machen“, sagt Jörg Lippert, Vorsitzender des Traditionsvereins Döbelner Pferdebahn.

Mit zwei Monaten Verspätung

Erst reichlich zwei Monate später als üblich kann der Verein damit die beliebten Fahrten anbieten – geschuldet dem Covid 19-Virus. Die aktuellen Coronaschutz-Bestimmungen des Freistaates Sachsen würden nun den Betrieb der Pferdebahn unter besonderer Beachtung der Hygienevorschriften wieder zulassen. Der Vorstand des Vereins habe sich dazu entschieden, den ersten Sonnabend im Juli als Saisonstart zu nutzen.

Regeln einhalten

Eine Beschränkung der Fahrgastzahlen soll es laut Lippert nicht geben. „Beim Warten außerhalb des Wagens gilt es, die Abstandsregeln einzuhalten. Im Wagen müssen wir auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bestehen, weil dort der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten wird. Das ist wie bei der Fahrt mit dem Bus. Wer Probleme hat, eine solche Maske zu tragen, was gerade bei älteren Menschen denkbar ist, der kann leider nicht mitfahren“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Nach jeder Runde desinfizieren

Nach jeder Runde, die die Pferdebahn in der Stadt dreht, haben Mitglieder des Vereins die Aufgabe, den Wagen zu desinfizieren. Jörg Lippert: „Wir haben dafür genügend Desinfektionsmittel organisiert.“ Da der Kutscher nicht mit den Fahrgästen in Berührung komme, gelten für diesen keine besonderen Regeln. Und geklärt ist mittlerweile auch, wie die Begleitperson während der Fahrt die begehrten Informationen an die Passagiere bringen kann, ohne gegen die Bestimmungen zu verstoßen. „Wir haben vor einiger Zeit Mikrofon und Lautsprecher angeschafft. Das nutzen wir. Der Sprecher steht also außerhalb des Wagens auf dem Trittbrett, kann von dort aus alles Wissenswerte berichten und ist von drinnen zu sehen und zu hören“, erklärt der Vereinschef. Er selbst werde als erzählender „Trittbrettfahrer“ fungieren.

Erste Fahrt um 10 Uhr

Wie in den Jahren zuvor beginnt die erste Fahrt um 10 Uhr am Pferdebahnmuseum am Niederwerder. Erfahrungsgemäß wird der Wagen dann voll besetzt sein. Je nach Zuspruch soll es die Touren bis 17 Uhr geben. Jörg Lippert empfiehlt allen, die gerne mit der Pferdebahn mitfahren wollen, sich vorher anzumelden: „Das ist keine Pflicht, aber sinnvoll. Die Fahrten und das Besetzen des Wagens lassen sich so besser planen.“ Einige Anmeldungen gäbe bereits.

Von Olaf Büchel