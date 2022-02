Waldheim

Da fehlte eine Phase. Die Ampel auf der Verkehrsinsel der Dresdner Straße zeigte dem stadteinwärts fahrenden Kraftfahrern auf der Geradeaus-Spur nur Rot und Grün. So wie eine Fußgängerampel. Das ging jetzt über Wochen so. Als lvz.de im Landratsamt Mittelsachsen nachfragte, ging es plötzlich ganz schnell mit der Reparatur.

Wochenlang geschah aber nichts. Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) passiert die Ampel täglich auf dem Weg zur Arbeit. „Das habe ich schon vor Wochen gesehen und bereits die zuständigen Behörden informiert“, sagte Steffen Ernst „Fraglich ist, was bei der Ampel kaputt ist, ob es nur eine Glühbirne durchgebrannt ist oder der Schaden größerer Natur ist“, so der Bürgermeister weiter. Auch Ringo Fleischer aus Massanei hatte lvz.de längst schon auf die zweiphasige Ampel hingewiesen.

Zwar gehört die Lichtsignalanlage zur Staatsstraße 36. Damit wäre eigentlich das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) Ansprechpartner für die Problematik. Aber die Straßenmeistereien des Landkreises Mittelsachsens kümmern sich um den Straßenbetriebsdienst an Bundes- und Staatsstraßen.

„Die Straßenaufsicht hat das heute geprüft und die Störung gemeldet. Wir gehen davon aus, dass diese in den nächsten Tagen behoben wird“, sagte Peggy Hähnel, Pressereferentin im Landratsamt, am Dienstag, als lvz.de dort nachfragte. Am Mittwoch kam dann folgende Nachricht: „Die Ampel wurde repariert.“ Offenbar lag nur eine einfach zu behebende Störung vor. Die Erdarbeiten, die am Mittwoch auf dem Fußweg der Dresdner Straße zu beobachten waren, hatten mit der Ampelreparatur aber nichts zu tun.

Für Kraftfahrer hatte die fehlende Gelb-Phase keine Auswirkungen. Jedoch würde eine solche defekte Ampel gut geeignet sein, um den Einspruch gegen ein Bußgeld wegen eines Rotlichtverstoßes zu begründen. Wer sonst noch gerade so bei Gelb über die Kreuzung gefahren wäre, hätte bei nur zwei Phasen womöglich die Rote erwischt und damit streng genommen eine Ordnungswidrigkeit begangen. Die Sanktionen dafür reichen von 90 Euro Bußgeld und einem Punkt bei einem einfachen Verstoß bis zu 360 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot bei einem qualifizierten Verstoß (Ampel beim Überfahren länger als zwei Sekunden rot, Sachbeschädigung). Aber einen stationären Blitzer für Rotlichtverstöße gibt es an der Problem-Ampel nicht.

Von Dirk Wurzel