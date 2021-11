Region Döbeln

Die Zahl der Menschen wächst, die nicht nur bei Nahrungsmitteln oder Textilien auf die Herkunft, ökologische Aspekte bei der Herstellung und auf Nachhaltigkeit achten. Auch beim Weihnachtsbaumkauf spielt das zunehmend eine Rolle. Doch was bedeutet in diesem Falle nachhaltig? Die DAZ hat drei Möglichkeiten genauer betrachtet: den Baum aus dem Wald vom heimischen Forstbetrieb, das Bäumchen im Topf zum Wiederauspflanzen und den künstlichen Weihnachtsbaum, der jedes Jahr wieder verwendet werden kann.

Die meisten im Handel angebotenen Weihnachtsbäume stammen noch immer von großen Plantagen, die sich auch im Ausland befinden. Nicht selten wird dort gespritzt und gedüngt. Der Naturschutzbund (Nabu) rät deshalb zu regionalen Weihnachtsbäumen aus ökologisch bewirtschafteten Weihnachtsbaumkulturen. Diese sind am FSC-, Naturland- oder Bioland-Siegel zu erkennen und in der Region Döbeln nicht leicht zu bekommen. Die Umwelt-Organisation Robin Wood veröffentlicht im Internet eine Liste von Anbietern von Öko-Weihnachtsbäumen. Die zeigt für Sachsen 23 Verkaufsstellen auf, von denen sich allerdings die meisten in Dresden und Leipzig befinden.

Aus dem Forst

Eine Alternative zum herkömmlichen Plantagenbaum sind heimische Fichten, Kiefern und Tannen aus regionalen Forstbetrieben. Die sind weder gespritzt noch gedüngt und die Transportwege sind in Regel kurz. Der Nabu sagt, dass solche Bäume mit gutem Gewissen gekauft werden können. Beim Weihnachtsbaum-Selberschlagen im Forst kommt hinzu, dass man den Baum selbst aussuchen und absägen kann. Die nächste Möglichkeit für die Döbelner Region bestand dafür immer im Thümmlitzwald im benachbarten Landkreis Leipzig. „In diesem Jahr können wir das dort leider nicht anbieten. Die Bäume müssen erstmal nachwachsen“, erklärt Ralph Billwitz vom Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Leipzig. Die gute Nachricht ist, dass es an anderer Stelle solche Aktionen geben soll. „Wegen Corona verzichten wir zwar aufs Catering und auf die waldpädagogischen Angebote für Kinder. Aber Selberschlagen soll auch dieses Jahr möglich sein“, sagt Ralph Billwitz. Der nächste Weg für die Bewohner der Region Döbeln wäre das Revier Collm bei Wermsdorf. Dort ist die Aktion am 18. Dezember, 9 bis 14 Uhr, geplant. Die Zufahrt erfolgt über den Kalkweg und ist ab dem Wald ausgeschildert. „Wir nutzen für das Pflanzen von Weihnachtsbäumen in der Regel Flächen unter Leitungstrassen. Es wäre doch schade, die Böden dort karg zu lassen“, sagt Ralph Billwitz. Hauptsächlich würden beim Selberschlagen Blaufichten zur Verfügung stehen. An manchen Standorten gebe es auch einige Schwarzkiefern, Douglasien und Nordmanntannen. „Motorsägen sind nicht erlaubt, nur Handsägen“, sagt der Mann vom Sachsenforst.

Weihnachtsbaum aus dem heimischen Forst – eine Alternative zum herkömmlichen Plantagenbaum. Quelle: dpa

Aus der Baumschule

Meist etwas kleiner und auch etwas teurer als geschlagene Weihnachtsbäume sind die getopften Nadelbäume. Der Vorteil: Man kann sie auch im Wohnzimmer ordentlich gießen. Sie bleiben grün und sie können nach dem Abschmücken im heimischen Garten noch ein paar Jahre wachsen und bestenfalls ein zweites Mal als größerer Weihnachtsbaum in der Wohnstube landen. Das wäre durchaus nachhaltig. „Doch wer den getopften Weihnachtsbaum wieder auspflanzen will, sollte auf ein paar Sachen achten“, rät Mathias Streubel, der in Döbeln-Keuern eine Baumschule und einen Gartenbaubetrieb betreibt. „Recht günstige Bäume in oft viel zu kleinen Töpfen schaffen es zumeist nicht, nach dem Auspflanzen wieder anzuwachsen. Es sollten schon geschulte Nadelbäumchen mit Wurzelballen in entsprechender Größe sein. In einer Baumschule werden sie bestenfalls zwei bis drei Mal verschult und bilden so die entsprechenden Faserwurzeln“, beschreibt der 62-Jährige. Verschulen heißt in dem Fall, immer wieder umpflanzen. Dadurch wächst das Bäumchen zwar langsamer, bildet aber entsprechende Wurzeln. Der Aufwand macht sich im Preis bemerkbar. Eine 1,20 Meter große Serbische Fichte im entsprechenden Topf aus einer Baumschule kostet um die 26 Euro. Größere Bäumchen von 1,40 Meter oder 1,50 Meter Wuchshöhe liegen dann schon bei 40 bis 50 Euro.

Aus der Pappschachtel

Billigladen-Kette, Kaufhaus oder Baumarkt – künstliche Weihnachtsbäume gibt es überall, schon ab knapp unter der zehn Euro, und damit auch unterschiedlich ansprechend. Aus Kunststoff und aus der Pappschachtel vermitteln sie den Schein einer gewissen Nachhaltigkeit.

Aus der Pappe und Made in China. Quelle: Steffi Robak

Wer seinen künstlichen Christbaum immer wieder ordentlich zusammenlegt, schont jedes Jahr die Umwelt, indem er sich keinen echten Baum hinstellt. Bei eigens dafür geschlagenen ist es ja auch schade ums frische Grün, welches nach dem Fest im Feuer landet. Zu beachten: Steht auf der Schachtel „Made in China“ oder „P.R.C.“ also Peoples Republic of China“ verrät das eine weniger gute Umwelt-Bilanz. Der Baum hat dann vom Herstellungsort bis in die weihnachtliche Wohnstube Tausende Seemeilen im Diesel-Containerschiff hinter sich.

Für manche mag der Künstliche einen Vorteil mit sich bringen: Es gibt ihn nicht nur im herkömmlichen Grün. In den Reihen der künstlichen Weihnachtsbäume blitzt schon mal ein pink- oder rosafarbener auf. Es gab und gibt auch blaue und schwarze. So wie die Wahl des Materials ist eben auch die der Farbe zu einem großen Teil Geschmackssache.

Künstliches Grün kann auch mal ganz in Rosa daher kommen. Quelle: Steffi Robak

