Waldheim

Nach einer Demonstration in Waldheim ermittelt die Polizei wegen eines Sprengstoffvergehens. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, gab es in Waldheim am Montagabend wieder einen „nicht angezeigten Aufzug“. An diesem nahmen laut Polizeiangaben 300 Personen teil. Ende Januar beteiligten sich deutlich mehr Personen am Protestgeschehens gegen die Corona-Maßnahmen in Waldheim. Damals zogen laut Polizeiangaben etwa 800 Menschen durch die Stadt.

Bengalos gezündet

Jedoch musste die Polizei lange Zeit nicht wegen Straftaten auf diesen Demonstrationen einschreiten. Anders am Montag: „Beim nicht angezeigten Aufzug in Waldheim kam es am Ende zum Abbrennen von zwei bengalischen Feuern. Hierzu folgten zwei Anzeigen gegen das Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe“, so Philipp Rauthe von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz. Für den unerlaubten Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen sieht das Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Bengalische Feuer, kurz Bengalos, brennen mit sehr hoher Temperatur von 1600 und 2500 Grad Celsius und gelten als nicht löschbar.

Personalien festgestellt

Auch in anderen Städten des Landkreises gab es am Montag wieder Corona-Demonstrationen. Für das Stadtgebiet Freiberg war eine ortsfeste Kundgebungen sowie ein Aufzug bei der Versammlungsbehörde angezeigt worden. „Bei diesen Versammlungen wurden in Summe 80 Teilnehmer gezählt“, so die Polizei in ihrem Bericht zum Versammlungsgeschehen. Dort heißt es weiter: „Gegen 18:05 Uhr setzte sich abermals ein nicht angezeigter Aufzug vom Bebelplatz in Bewegung. Im weiteren Verlauf liefen die Teilnehmer über die B173 in Richtung Chemnitz, das Wohngebiet ,Wasserberg’ zurück zum Startpunkt. In der Spitze wurden etwa 950 Teilnehmer festgestellt.“ Bei diesem Aufzug stellte die Polizei die Identitäten zweier mutmaßlicher Rädelsführer dieses Aufzuges fest.

Fahne beschädigt

Weitere zwei angezeigte Versammlungen mit Aufzug fanden im Landkreis Mittelsachsen in Frankenberg (zirka 100 Teilnehmer) und Mittweida (zirka 120 Teilnehmer) statt. Im Vorfeld der Versammlung in Mittweida beschädigte ein Mann (53) der Polizei zufolge die mitgeführte Fahne eines Teilnehmers. Anschließend schloss dieser ihn noch von der Versammlung aus. Gegen den 53-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

In Döbeln waren insgesamt zwei ortsfeste Kundgebungen sowie eine Versammlung mit Aufzug angezeigt, wobei insgesamt 119 Personen teilnahmen. Größere nicht angezeigte Aufzüge stellten Einsatzkräfte unter anderem in Burgstädt (310 Teilnehmer) und Flöha (zirka 130 Teilnehmer) fest. Alle Teilnehmerzahlen sind Polizeiangaben.

Von diw