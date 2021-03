Döbeln: Polizei hat mit mehr Raubdelikten zu tun

Döbeln/Mittelsachsen

Im Altkreis Döbeln gab es 2020 mehr erfasste Straftaten als im Jahr davor. Das geht aus der aktuellen polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die die Polizeidirektion (PD) Chemnitz am Donnerstag vorgelegt hat. Demnach hat die Polizei im Bereich des Döbelner Reviers insgesamt 3 039 Straftaten aufgenommen, was im Vergleich zu 2019 einem Anstieg um 149 (+4,9 Prozent) entspricht. Im gesamten Landkreis Mittelsachsen wurden im vergangenen Jahr 12 143 Straftaten registriert – ein Plus von vier Prozent.

Einbruchsserien aufgeklärt

„Das vergangene Jahr war nicht nur gesellschaftlich, sondern auch aus polizeilicher Sicht ein besonderes. Für uns als Polizei galt es, den neuen Anforderungen Rechnung zu tragen und dennoch wie gewohnt für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein“, erklärt Polizeipräsidentin Sonja Penzel (48). Gerade die Alltagskriminalität wie Diebstähle, Sachbeschädigungen oder Internetbetrug hätten einen Großteil der Ermittlungsarbeit der Beamtinnen und Beamten ausgemacht. Sonja Penzel: „Es gelang uns im vergangenen Jahr, im gesamten Direktionsbereich mehrfach Einbruchsserien aufzuklären oder wie zuletzt im Bereich Rochlitz einen Ring von Betrügern vor Gericht zu bringen.“

Die Gesamtaufklärungsquote im Altkreis Döbeln liegt bei 66,8 Prozent (2019: 63,4 Prozent) und hat sich damit verbessert. Die Polizei hat insgesamt 1 375 Tatverdächtige ermittelt, im Jahr davor waren es 1 270. Der Anstieg der Gesamt-Fallzahl verteilt sich laut PD-Pressesprecherin Jana Ulbricht auf viele Straftaten- und Deliktbereiche. Ulbricht nennt als herausragendes Beispiel für Döbeln den Überfall auf das Juweliergeschäft Tröger an der Stadthausstraße im vergangenen Sommer. Die Sprecherin verweist darauf, dass der Täter wenige Tage nach dem Raubüberfall, bei dem er die Inhaberin bedroht sowie Schmuck und eine Uhr erbeutet hatte, durch die Polizei gestellt werden konnte. Inzwischen ist der 18-Jährige Serbe dafür und für weitere von ihm begangene Taten zu einer Freiheitsstrafe verurteil worden.

29 Raubdelikte

Dieser spektakuläre Fall zählt zur Gruppe der Rohheitsdelikte, in der die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr im Revierbereich Döbeln um 103 auf insgesamt 577 angestiegen ist. So gab es zum Beispiel 29 Raubdelikte (+11), 348 Körperverletzungen (+45) und 178 Nötigungen, Bedrohungen beziehungsweise Nachstellungen (+46). Bei den Diebstahlsdelikten stiegen im Revierbereich Döbeln die Straftaten um 50 auf insgesamt 971, wobei die Zahl der Diebstähle mit erschwerenden Umständen 520 (-9) beträgt und ohne erschwerende Umstände 451 (+59).

Ein Rückgang ist unter anderem bei Betrug um sechs auf 317 Straftaten sowie bei Sachbeschädigung um 20 auf 406 Straftaten zu verzeichnen. Straftaten im Zusammenhang mit Graffiti-Schmierereien gab es 56 und damit 18 weniger als im Jahr davor. Gerade was die Sachbeschädigungen betrifft, hatte es 2019 noch einen deutlichen Anstieg gegeben. Zurückgegangen ist im Vorjahr im Altkreis Döbeln auch die Zahl der Rauschgiftdelikte, um 18 Straftaten auf 193.

Zahlen für Mittelsachsen Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Landkreis ist um 16 auf 120 Fälle leicht zurückgegangen. Bei 47 Fällen davon handelt es sich um Tageswohnungseinbrüche. Die Aufklärungsquote liegt bei lediglich 26,7 Prozent. Die Fallzahl der Diebstähle rund ums Kraftfahrzeug liegt auf dem Vorjahresniveau: Diebstähle von Kraftwagen – 64 Fälle/+3; Diebstähle von Krafträdern – 51 Fälle/+3); Diebstähle an bzw. aus Kraftfahrzeugen – 374 Fälle/-22. Es wurden 880 Rauschgiftdelikte und damit 147 Fälle mehr als 2019 erfasst. Dabei ermittelte die Polizei 772 Tatverdächtige – 698 deutsche und 74 nichtdeutsche. Die Aufklärungsquote liegt bei hohen 98 Prozent. Es gab 211 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung – 19 Fälle mehr als im Jahr davor. Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Zunahme von Verbreitung von Pornografie (87 Fälle/+43). Bei sexuellem Missbrauch von Kindern gab es 46 Fälle (-20). Bei der Gewaltkriminalität wurden 366 Taten und somit 14 mehr als 2019 registriert. Das Gros der Delikte waren schwere und gefährliche Körperverletzung (294 Fälle).

Von Olaf Büchel