Döbeln: Polizei löst Party an der Zwingerstraße auf

Bei einem Nachteinsatz am Sonnabend rückten Polizeibeamte mit mehreren Einsatzwagen in Döbeln zu einer Party an. Bei dieser wurde laut Polizeiangaben stark gelärmt. Zudem sollen im Zusammenhang mit dieser Feier dann auch rechte und antisemitische Parolen gefallen sein.

Auf der Straße Verkehr behindert

Gegen 22.45 Uhr wurde die Polizei an die Zwingerstraße in Döbeln gerufen. Zunächst ging es nur um Lärm. Unbekannte sollen dort die rechten und antisemitische Parolen gerufen haben. Die Polizeibeamten konnten in einer Lokalität eine Feierlichkeit mit etwa 50 Personen ausmachen.

Platzverweise

Im weiteren Verlauf begaben sich Gäste der Feier dann auch auf die Straße. Dort behinderten sie den Verkehr. Beamte sprachen schließlich Platzverweise aus und beendeten die Zusammenkunft. Zudem wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

