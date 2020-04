Döbeln

Mit einer Shisha – einer Wasserpfeife – hielten sich am Nachmittag des Ostersonntags – vier Personen an der Straße Am Holländer in Döbeln-Nord auf. Diese Zusammenkunft sowie ein Treffen von sechs Alkoholika trinkenden Personen an der Givorser Straße in Döbeln lösten Polizeibeamte zur Einhaltung der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung auf.

Anzeige

Von Olaf Büchel