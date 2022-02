Döbeln

Die Chemnitzer Polizei fahndet öffentlich nach der vermissten Chantal M. und bittet die Bevölkerung um Hinweise auf ihren Aufenthaltsort.Angehörige hatten die 17-Jährige am Sonntagnachmittag in Regis-Breitingen zum Bahnhof gebracht. Mit dem Zug sollte das Mädchen zurück nach Döbeln in ihre Wohngruppe fahren. Dort kam sie jedoch nicht an, sodass die Betreuer am Abend die Polizei verständigten.

Chantal M. (17) wird vermisst. Quelle: privat / PD Chemnitz

Das Mobiltelefon der Vermissten konnte am Abend in Wurzen, im unmittelbaren Bereich an der Bahnstrecke geortet werden. Anzunehmen ist, dass sie sich in einem Zug befand. Daraufhin wurden mit Unterstützung der Bundespolizei auch Züge und Bahnhöfe geprüft. Dabei konnten die Beamten Chantal jedoch nicht feststellen. Es besteht derzeit auch kein telefonischer Kontakt zu ihr.

Chantal ist 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie hat lange glatte braune Haare und blaue Augen. Bei ihrem Verschwinden trug sie eine beige Jacke, dunkelblaue Jeans und weiße Schuhe. Zudem hatte sie einen pinkfarbenen Rucksack bei sich.Die Polizei fragt:Wer hat Chantal seit gestern Nachmittag gesehen?Wer kann Angaben zur ihrem Aufenthaltsort machen?Hinweise richten Sie bitte an das Polizeirevier Döbeln unter der Rufnummer 03431/65 90 oder jede andere Polizeidienststelle.

Von daz