Döbeln

Einen Protestspaziergang von Gegnern der Coronaschutzbestimmungen hat die Polizei in Döbeln am Montagabend unterbunden. Dabei waren rund 40 Beamte, darunter auch der sächsischen Bereitschaftspolizei, im Einsatz. Das bestätigt Polizeihauptkommissarin Doreen Göhler von der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage der DAZ.

Etwa 25 Protestler

Die Polizei hatte im Vorfeld davon erfahren, dass es zu einer nicht angezeigten Versammlung in Form eines Protestspazierganges in Döbeln kommen könnte. Deshalb der Einsatz. „Die bis zum 30. November gültige Sächsische Corona-Schutz-Verordnung erlaubte lediglich stationäre Versammlungen unter freiem Himmel“, erklärt Doreen Göhler. Etwa 25 Protestler hatten sich gegen 19 Uhr auf dem Obermarkt eingefunden. Vertreter der Versammlungsbehörde und Polizisten sprachen diese an. Ein Teil der Gruppe setzte sich trotzdem in Bewegung.

Anzeigen erstattet

Die Polizisten unterbanden das, um die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung durchzusetzen, auch mit Hilfe von Fahrzeugsperren. Schließlich entfernten sich einzelne Personen und kleinere Gruppen in unterschiedliche Richtungen. Neun Personen, die den Ort über die Bäckerstraße verließen, trugen in der Fußgängerzone keine vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung. Gegen sie schrieben die Beamten Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutz-Verordnung.

AfD-Stadtrat: „Einkesseln“

Unter den „Spaziergängern“ befand sich der Döbelner AfD-Stadtrat Dirk Munzig. Er rief über den Markt, dass die Presse über das „Einkesseln“ und „Kesseltreiben“ durch die Polizei berichten solle. Es war allerdings weder das eine noch das andere zu beobachten. Jeder, der wollte, konnte den Marktplatz verlassen.

Von Olaf Büchel