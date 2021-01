Döbeln: Polizisten nach Corona-Einsatz vorsorglich außer Dienst

Döbeln

Es muss hoch her gegangen sein am Dienstagabend in einer Döbelner Wohnung. Dort löste die Polizei eine Zusammenkunft von fünf Personen im Alter von 15 bis 31 Jahren auf. Da die Leute aus fünf unterschiedlichen Hausständen kamen, war das Treffen laut Corona-Schutzverordnung nicht zulässig und stellte eine Ordnungswidrigkeit dar. Zwei junge Frauen, 15 und 16 Jahre alt, waren so betrunken, dass die Polizei den Transport der Mädels ins Krankenhaus veranlasste.

Ausreißerin flieht aus Krankenhaus

Soweit so schlecht. „Am Mittwochnachmittag wurde aber bekannt, dass sich eine der beiden Damen aus dem Krankenhaus entfernt hatte“, sagt Jana Ulbricht, Erste Polizeihauptkommissarin und Leiterin der Stabsstelle Kommunikation der Polizeidirektion (PD) Chemnitz. Jedenfalls gelang es den Polizisten, die Ausreißerin wieder einzufangen. Wie Jana Ulbricht sagt, wollten die Beamten die Mädchen wieder in die Einrichtungen bringen, wo sie hingehören. Beide leben in Heimen. Eine der jungen Frauen ist aus Chemnitz, die andere aus dem Freiberger Raum.

Revier Mittweida unterstützend tätig

Jugendliche Heimausreißerinnen von außerhalb treffen sich in Döbeln und betrinken sich krankenhausreif, die Polizei greift ein und klärt die Lage. So könnte die Geschichte eigentlich enden. Aber: „Wir bekamen die Information vom Krankenhaus, dass eine der Personen positiv auf Corona getestet wurde“, so Polizeisprecherin Ulbricht. Und das bedeutete, dass alle Beamten, die mit dem Mädchen Kontakt hatten, vorerst ihren Dienst ruhen lassen müssen. „Das ist bei uns so vorgeschrieben“, sagt Jana Ulbricht. Da sich der Vorgang auch noch als Vermisstensache herausstellte, waren einige Polizisten betroffen. Acht Beamte des Reviers Döbeln und zwei vom Revier Mittweida, die unterstützend tätig waren.

Bereitschaftspolizei steht Gewehr bei Fuß

In Quarantäne sind die Polizisten aber nicht. „Ob dies notwendig ist, klären wir gerade mit dem ärztlichen Dienst und dem Gesundheitsamt ab“, sagt die Erste Hauptkommissarin. Den Ausfall der insgesamt zehn Beamten kann die Polizei nach ihren Worten kompensieren, auch revierintern. Zudem gibt es noch die Kollegen der Bereitschaftspolizei, die ebenfalls einspringen können, wenn Not am Mann ist. Bei der Polizei selbst gelten ebenfalls Schutzvorschriften. So gibt es beispielsweise feste Streifenwagenbesatzungen. Das reduziert Kontakte und bedeutet im Ernstfall weniger Personalausfall.

Hinweis aus der Nachbarschaft

Gezielte Corona-Kontrollen nimmt die Polizei derzeit nicht vor. Die Beamten der Polizeidirektion kontrollieren die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung im täglichen Dienst mit. „Nichts desto trotz prüfen wir eingehende Hinweise und leiten bei eigenen Feststellungen entsprechende weiterer Kontrollen ein“, sagte Jana Ulbricht zu einer früheren Anfrage. Auch in die Döbelner Wohnung rückten die Beamten am Dienstagabend erst nach einem Hinweis aus der Nachbarschaft an.

Bei dem Mieter der Wohnung, in der die Polizei die illegale Zusammenkunft auflöste, handelt es sich nach Informationen von lvz.de um einen Migranten aus einem arabischen Land. Die beiden Mädchen sind Deutsche.

Von Dirk Wurzel