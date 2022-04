Döbeln/Chemnitz

Zwei verurteilte Verbrecher sitzen wieder auf der Anklagebank. Der eine ist der Döbelner Benz-Räuber. Der andere der Juwelierräuber vom Obermarkt. Laut aktueller Anklage wollten sie am 20. Juli 2020 in Döbeln einen BMW rauben. Gegen 23 Uhr hätten sie den Geschädigten beobachtet, wie er mit seinem BMW von der Uferstraße in die Gabelsberger Straße einbog, um in die Garage zu fahren. Beide Angeklagte hätten sich zu dem Auto begeben, der eine habe habe am Türgriff gerüttelt. Aber die Tür war verriegelt. Der Andere habe auf der Mitte der Straße gestanden und einen etwa 40 Zentimeter langen Gegenstand in der Hand gehalten. Mit diesem habe er auf das Fahrzeug geschlagen, die Motorhaube getroffen und eine Delle reingeschlagen. Schaden: 2200 Euro.

Döbelner bereits für anderes Verbrechen verurteilt

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt die beiden eines räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer in Tateinheit mit einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Dem Juwelier-Räuber legt sie außerdem zur Last, als Zeuge in einem Prozess gelogen zu haben – strafbar als falsche uneidliche Aussage. Die 2. Große Strafkammer des Landgerichts Chemnitz verhandelt diese Anklagen als Jugendkammer, weil der jüngere Angeklagte zum Tatzeitpunkt Heranwachsender war. Der mutmaßliche räuberische Angriff auf den Kraftfahrer war Stunden vor dem Raub des Mercedes an der Albertstraße. Die Justiz arbeitet die Anklagen nun nicht in chronologischer Reihenfolge ab, denn für das spätere Verbrechen ist der 28-Jährige ja bereits verurteilt. Das kommt bei solchen Intensivtätern durchaus vor.

Schwer bewaffnete Polizisten im Einsatz

Beide Angeklagte kommen in Ketten in den Verhandlungssaal des Landgerichts Chemnitz. Der Benz-Räuber (28) sitzt in der JVA Dresden, der Juwelierräuber (19) in der Jugendstrafanstalt Regis-Breitingen. Der Ältere hatte für die gewaltsame Wegnahme des Autos im vier Jahre Haft bekommen, der Jüngere für die schwere räuberische Erpressung am 14. August bei einem Döbelner Juwelier zwei Jahre und drei Monate Jugendstrafe. Schwer bewaffnete Polizisten waren nach diesem Verbrechen in der Döbelner Innenstadt im Einsatz. Festnehmen konnte die Polizei den jungen Mann aber erst später.

Großes Polizeiaufgebot nach dem Raub bei einem Juwelier in Döbeln am 14. August 2020. Quelle: Sven Bartsch

Beide Angeklagte schweigen zu den Tatvorwürfen. Am ersten Verhandlungstag hörte die Kammer Zeugen zum Anklagepunkt falsche uneidliche Aussage, der sich gegen den 19-Jährigen richtet. Diese Beschuldigung stammt aus dem Prozess gegen den 28-Jährigen und einen Mitangeklagten. In diesem Verfahren ging es um den Raub des Mercedes und den Überfall auf eine Döbelner Familie, wohl um Schulden bei dem erwachsenen Sohn einzutreiben.

„Zweifelsfrei gelogen“

Dabei verprügelten der Benz-Räuber und sein Komplize, ein Nazi aus Colditz, den Vater des mutmaßlichen Schuldners schwer. Der Nazi aus Colditz schoss zudem mit einer Gasdruckpistole, welche Luftgewehrmunition im Kaliber .177 verschießt, und verletzte den Vater und die Schwiegertochter. Auch diese Tat ereignete sich am 20. Juli 2021. Der 19-Jährige sagte in diesem Prozess aus, er habe in dem Haus mit einer Softair-Waffe herumgeballert, die Plastekugeln verschießt.

„Ich habe im Urteil vermerkt, dass das zweifelsfrei gelogen war“, sagte nun Bernd Bräunlich als Zeuge aus. Der Richter am Landgericht Chemnitz war damals Vorsitzender der Strafkammer, die den Benz-Raub und den Überfall verhandelte. „Wir haben damals alle Zeugen nochmal gehört und dem P. gegenübergestellt. Zudem waren die Geschosse aus Metall und nicht aus Plaste.“ Auch den Staatsanwalt, der in diesem Prozess die Anklage vertrat, sagte nun in Richter Michael Mularczyks Jugendkammer als Zeuge aus. Norbert Metzger bestätigte die Aussage des Richters Bräunlich.

Was den 19-Jährigen dazu bewogen hatte, sich derart selbst zu belasten, ist bisher unklar. Wollte er sich bei anderen Döbelner Kleinkriminellen damit einschleimen oder hat man ihn gar dazu gebracht, sich selbst mit dieser offenkundigen Falschaussage ins Spiel zu bringen? Dann dürfte der Arm der Gesetzlosen bis ins Jugendgefängnis reichen, wo der 19-jährige Serbe zum Zeitpunkt des Benz-Raub-Prozesses bereits saß.

Der Prozess wird fortgesetzt

Von Dirk Wurzel