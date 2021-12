Döbeln

Mit dem Anruf kommt die Abscheu. Wenn ein Döbelner bei den Notdienstnummern der Apotheken anrief, bekamen die Frauen am anderen Ende der Leitung ganz üble Sachen zu hören: Drohungen mit sexuellen Handlungen, auch an Kindern. Darum ging es in einem Prozess im Juni 2019 im Amtsgericht Döbeln, wo er ein Geständnis ablegte. 14 Monate Haft verhängte das Schöffengericht damals als Gesamtstrafe für die vielen Beleidigungen.

Ein Jahr zuvor, im August 2018, hatte ihn das Jugendschöffengericht wegen ganz ähnlicher Taten verurteilt. Dabei hatte der Deutsche auf Ebay-Kleinanzeigen angerufen. Bei Müttern, die auf diesem Wege Sachen ihrer Kinder verkauften. Er kündigte an, den Kindern sexuelle Gewalt anzutun, einmal auch die Mutter zu vergewaltigen. Ein Jahr und zehn Monate Haft verhängte das Jugendschöffengericht, das damals verhandelte, weil Kinder von den Straftaten betroffen waren.

Langsam mahlen Justitias Mühlen

Es waren Freiheitsstrafen ohne Bewährung. Aber ins Gefängnis musste der Döbelner bisher nicht. Denn bei diesen Fällen scheinen Justitias Mühlen nicht besonders schnell zu mahlen. Keines der Urteile ist rechtskräftig, die Sachen liegen beim Landgericht Chemnitz zur Berufung. Nun hat wieder ein Schöffengericht des Amtsgerichtes Döbeln mit dem Mann zu tun. Wieder geht es um schockierende Anrufe mit sexuellem Inhalt, um Beleidigung, auch um den sexuellen Missbrauch eines Kindes.

Zweifel an plötzlicher Krankheit

Aber verhandeln konnte das Schöffengericht die neuerlichen Anklagen am Donnerstag nicht. „Der Angeklagte ist nicht da. Dem Gericht wurde bekannt, dass er sich in Zschadraß im Krankenhaus befindet“, sagte Richterin Christa Weik, die Vorsitzende des Schöffengerichts. Sie ließ Zweifel an einer möglichen Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten durchblicken. „Dem ging es plötzlich schlecht, als er erfuhr, dass es eine Drehgenehmigung für die dieses Verfahren gibt“, sagte sie zum Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich, dem Verteidiger. Er hatte zuvor angemerkt, dass es ja durchaus sein könne, dass es seinem Mandanten schlecht geworden ist. Er verwies auch darauf, dass der Angeklagte stationär eingewiesen wurde.

Letztlich gar keine Kameras da

Nach Informationen von lvz.de hatte sich ein Drehteam angekündigt, das für einen privaten Fernsehsender über die Gerichtsverhandlung berichten wollte. Um auf den Gängen des Amtsgerichtes Döbeln filmen zu dürfen, musste es sich beim Direktor eine Drehgenehmigung holen. Das ist so üblich, wenn Medien Bilder oder Filme in Gerichten anfertigen wollen.

Aber wie geht es nun weiter? Im Laufe des Donnerstags wollte die Klinik mitteilen, ob der 41-Jährige verhandlungsfähig ist. Davon hängt ab, ob das Gericht am Freitag verhandeln kann. Ihn für diesen Fall aus der Klinik von der Polizei vorführen zu lassen, stieß bei Rechtsanwalt Göddenhenrich auf großen Unwillen. „Das ist ein großer Eingriff in die Freiheitsrechte, die ich im Namen meines Mandanten rügen muss.“ Für den Anwalt fehlt sein Mandant wegen der stationären Einweisung ohnehin entschuldigt. Anders sah das Richterin Weik. Ohne bescheinigte Verhandlungsunfähigkeit lag für sie kein Entschuldigungsgrund vor. Und ohne den ist es möglich, Angeklagte von der Polizei bringen zu lassen, die ihren Verhandlungen fernbleiben.

Fernseh-Kameras waren übrigens am Donnerstag vorm Sitzungssaal im Amtsgericht Döbeln nicht zu sehen und auch keine Reporter, die die Texte für die Bilder recherchieren und schreiben.

Von Dirk Wurzel