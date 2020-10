Döbeln

In Höhe der Einmündung Blumenstraße kreuzte bereits am Donnerstagvormittag, gegen 9.30 Uhr, ein 79-jähriger Radfahrer die Dresdner Straße in Döbeln. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem stadtauswärts fahrenden Pkw Renault. Der 79-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3 000 Euro.

Von daz